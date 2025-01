Sviatok Bohozjavenia si pripomenú svätením vody na Zemplínskej šírave

Klokočov 6. januára (TASR) - Sviatok Bohozjavenia si v pondelok pripomenú gréckokatolícki veriaci aj vo farskom chráme v Klokočove a na brehu Zemplínskej šíravy. Archijerejská svätá liturgia, ktorej bude predsedať gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, bude spojená s Jordánskym svätením vody. Pre TASR to z Gréckokatolíckej eparchie Košice uviedol Peter Paľovčík.



"Ide o spomienku na krst Kristov v rieke Jordán, kedy sa Boh zjavuje ako Svätá Trojica," priblížil s tým, že od skončenia pandémie vladyka Cyril Vasiľ každý rok svätí vodu na sviatok Bohozjavenia v Klokočove. Svätá liturgia sa začne o 10.00 h, následne sa spolu so sprievodom presunú k vodám Zemplínskej šíravy, kde sa uskutoční posvätenie vody.



"Voda sa posviaca zvolávaním Svätého Ducha cez trojité požehnanie vody - ponáranie sviec do vody, dýchaním na hladinu a ponorením ruky. Nakoniec sa do vody ponára kríž. Po posvätení vody sa pokropia prítomní veriaci, chrám, veriaci sa z vody môžu napiť i odniesť si ju domov," spresnil.



Podľa Paľovčíka je zvykom takmer v každej farnosti, že sa v týchto dňoch posviacajú príbytky. "Je to príležitosť nielen na požehnanie domovov veriacich, ale aj možnosť pre každého kňaza osobne sa stretnúť s väčšinou svojich veriacich," dodal.