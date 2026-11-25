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Svidnícka nemocnica otvorila Sieň slávy
Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj rodinní príslušníci zosnulých osobností, vedenie nemocnice i primátor mesta Svidník Ján Vook.
Autor TASR
Svidník 25. novembra (TASR) - V priestoroch Nemocnice Penta Hospitals Svidník v stredu otvorili Sieň slávy. Uviedli do nej prvých sedem osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik nemocnice a rozvoj zdravotnej starostlivosti v regióne. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
Do Siene slávy uviedli in memoriam zakladateľa nemocnice, armádneho generála Ludvíka Svobodu, prvého lekára nemocnice Mirona Pribulu a pediatra Aladára Šalátu. Posmrtne ocenili aj prvého primára anestéziologicko-resuscitačného oddelenia Ladislava Sabanoša, primára pediatrie a detského imunoalergiológa Viliama Revického a primára rádiológie Mariána Baju. Siedmou ocenenou je Mária Keselicová, ktorá v nemocnici pracuje 46 rokov a v súčasnosti je vedúcou sestrou jej ambulantnej časti.
Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj rodinní príslušníci zosnulých osobností, vedenie nemocnice i primátor mesta Svidník Ján Vook.
Životné príbehy ocenených, si návštevníci môžu prečítať po načítaní QR kódov. Podľa Krejčíovej budú do Siene slávy každoročne pribúdať ďalšie mená ľudí, ktorí zanechali či zanechávajú výraznú stopu v príbehu nemocnice.
Ludvík Svoboda poznal kraj pod Duklou z bojov počas druhej svetovej vojny. V septembri 1944 prevzal velenie 1. československého armádneho zboru, ktorý sa vyznamenal v Karpatsko-duklianskej operácii. V apríli 1945 sa stal ministrom národnej obrany a v roku 1968 ho zvolili za československého prezidenta.
Práve na Svobodu sa ako na ministra obrátil po vojne Okresný národný výbor vo Svidníku so žiadosťou o pomoc pri riešení mimoriadne zlej zdravotnej situácie obyvateľstva. Pribula, rodák z neďalekého Vyšného Orlíka, bol v tom čase jediným lekárom v okrese s 18.000 obyvateľmi.
Na Svobodov podnet začali československí vojaci na prelome rokov 1945 a 1946 stavať vo Svidníku barakovú nemocnicu. V lete 1946 jej takmer dokončenú drevenú konštrukciu zničil výbuch mín. Po obnove nemocnicu otvorili v roku 1947. V roku 1956 sa začala stavať budova polikliniky, ktorú do užívania odovzdali v roku 1964. V roku 1981 odovzdali do užívania novú poliklinickú budovu, ktorá dostala meno Ludvíka Svobodu.
V súčasnosti nemocnica patrí do siete Penta Hospitals. Od januára 2024 je zaradená do siete urgentných príjmov.
Do Siene slávy uviedli in memoriam zakladateľa nemocnice, armádneho generála Ludvíka Svobodu, prvého lekára nemocnice Mirona Pribulu a pediatra Aladára Šalátu. Posmrtne ocenili aj prvého primára anestéziologicko-resuscitačného oddelenia Ladislava Sabanoša, primára pediatrie a detského imunoalergiológa Viliama Revického a primára rádiológie Mariána Baju. Siedmou ocenenou je Mária Keselicová, ktorá v nemocnici pracuje 46 rokov a v súčasnosti je vedúcou sestrou jej ambulantnej časti.
Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj rodinní príslušníci zosnulých osobností, vedenie nemocnice i primátor mesta Svidník Ján Vook.
Životné príbehy ocenených, si návštevníci môžu prečítať po načítaní QR kódov. Podľa Krejčíovej budú do Siene slávy každoročne pribúdať ďalšie mená ľudí, ktorí zanechali či zanechávajú výraznú stopu v príbehu nemocnice.
Ludvík Svoboda poznal kraj pod Duklou z bojov počas druhej svetovej vojny. V septembri 1944 prevzal velenie 1. československého armádneho zboru, ktorý sa vyznamenal v Karpatsko-duklianskej operácii. V apríli 1945 sa stal ministrom národnej obrany a v roku 1968 ho zvolili za československého prezidenta.
Práve na Svobodu sa ako na ministra obrátil po vojne Okresný národný výbor vo Svidníku so žiadosťou o pomoc pri riešení mimoriadne zlej zdravotnej situácie obyvateľstva. Pribula, rodák z neďalekého Vyšného Orlíka, bol v tom čase jediným lekárom v okrese s 18.000 obyvateľmi.
Na Svobodov podnet začali československí vojaci na prelome rokov 1945 a 1946 stavať vo Svidníku barakovú nemocnicu. V lete 1946 jej takmer dokončenú drevenú konštrukciu zničil výbuch mín. Po obnove nemocnicu otvorili v roku 1947. V roku 1956 sa začala stavať budova polikliniky, ktorú do užívania odovzdali v roku 1964. V roku 1981 odovzdali do užívania novú poliklinickú budovu, ktorá dostala meno Ludvíka Svobodu.
V súčasnosti nemocnica patrí do siete Penta Hospitals. Od januára 2024 je zaradená do siete urgentných príjmov.