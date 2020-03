Svidnícka nemocnica zriadila pre koronavírus samostatné pracovisko

Svidník 18. marca (TASR) – Pre pacientov s podozrením na nový koronavírus svidnícka nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor s osobitným vstupom. Nachádza sa v priestore chirurgickej ambulancie, na prízemí pri pohotovostnom vstupe. TASR o tom informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia.



Pacienti, ktorí budú potrebovať chirurgické ošetrenie, sa môžu podľa jej slov hlásiť priamo na chirurgickom oddelení.



"Samostatné pracovisko je určené pre každého pacienta, ktorý vykazuje symptómy ochorenia vyvolaného koronavírusom. Jeho cieľom je oddeliť pacientov s podozrením na koronavírus od ostatných pacientov a personálu. Verejnosť naň nasmeruje vizuálne označenie," uviedla Fedáková.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu bezpečnosti pacientov v nemocnici počas bežného pracovného času od stredy otvorený iba jeden hlavný vstup do nemocnice. Verejnosť má vstup do budovy povolený len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos.



"Personál nemocnice pri vstupe verejnosti bezkontaktne meria teplotu a vyhodnocuje ďalšie príznaky, ako sú kašeľ, cestovateľská anamnéza či kontakt s infikovanou osobou. V prípade potreby je verejnosť odklonená na samostatné koronavírus pracovisko, kde lekár po zhodnotení celkového stavu klienta a v úzkej spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravia stanoví ďalší postup," vysvetlila Fedáková.



Nemocnica zabezpečuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zrušila všetky plánované operačné výkony a je zabezpečovaná len neodkladná operačná liečba. Zrušené sú tiež všetky plánované hospitalizácie okrem akútnych stavov, a tiež všetky plánované rehabilitačné procedúry. Nerealizujú sa plánované CT vyšetrenia, rádiologické a ultrazvukové vyšetrenia, pričom neodkladné CT vyšetrenia, rádiologické a ultrazvukové vyšetrenia sa vykonávajú v pohotovostnom režime.



Vo svidníckej nemocnici tiež naďalej platí prísny zákaz návštev. Nemocnica odporúča pacientom, aby nechodili k lekárovi, ak to nie je nevyhnutné, ale využili predpisovanie liekov cez e-recept telefonickým kontaktovaním ambulancie ich praktického lekára.



Ambulantná pohotovostná služba (APS) pre deti a dorast je presťahovaná do pediatrickej ambulancie pri lôžkovom oddelení pediatrie a APS pre dospelých do internej príjmovej ambulancie pri lôžkovom internom oddelení.