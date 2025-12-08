< sekcia Regióny
Svidnícke gymnázium bude organizačnou zložkou spojenej školy
Podľa schváleného materiálu bude od 1. septembra 2026 gymnázium súčasťou spojenej školy s názvom Gymnázium duklianskych hrdinov, Obchodná akadémia a Základná škola.
Autor TASR
Prešov 8. decembra (TASR) - Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku sa stane organizačnou zložkou miestnej spojenej školy. Prešovskí krajskí poslanci o tom rozhodli na svojom pondelkovom rokovaní. Zriaďovateľom gymnázia chcelo byť mesto Svidník, mestskí poslanci to však začiatkom novembra neschválili a koncom novembra prelomili veto primátorky, ktorá uznesenie nepodpísala.
Podľa schváleného materiálu bude od 1. septembra 2026 gymnázium súčasťou spojenej školy s názvom Gymnázium duklianskych hrdinov, Obchodná akadémia a Základná škola.
„Pre gymnázium je to ďalšia šanca na to, ako možno zefektívniť, skvalitniť výučbu a pre nás to bude ďalšia možnosť, ako vybudovať ďalší kampus, teda v rámci svidníckeho okresu. Vzhľadom na to, že spájame dohromady obchodnú akadémiu, gymnázium a základnú školu a už to bude škola, ktorá bude mať do 500 žiakov, samozrejme vyšší počet pedagogických zamestnancov, vieme tam napojiť školskú jedáleň, kuchyňu. Ďalej samozrejme aj to, čo potrebuje základná škola, či už je to centrum voľného času alebo školský klub a podobne,“ uviedol vedúci odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman.
Gymnázium malo podľa jeho slov k 15. septembru 2025 celkovo 144 žiakov. „Je to neúnosné číslo, do budúcna ďalej takto spravovať gymnázium. Viedlo by to určite k zániku gymnázia, keby sme nepodali pomocnú ruku, ktorá je práve vo fúzii so Spojenou školou na Centrálnej ulici,“ vysvetlil Furman.
Do školy kraj zainvestuje finančné prostriedky, aby od 1. septembra 2026 mohlo gymnázium fungovať. „Vynovia sa kabinety, odborné učebne, bude veľa zdieľaných učební, či už sú to jazykové učebne alebo učebne informatiky a tak ďalej. Základná škola má odborné učebne pre fyziku, chémiu, biológiu, toto doplníme aj z gymnázia. Teda bude to podľa mňa ďalšia moderná škola, na ktorú budeme pyšní, teda aj v okrese Svidník,“ skonštatoval Furman.
So zlúčením gymnázia so spojenou školou nesúhlasil poslanec za okres Svidník Ján Vook, ktorý tvrdí, že gymnázium má svoju históriu a patrí do centra mesta.
„Je 18 gymnázií v rámci kraja. Keby sme odpočítali osemročné gymnázium a bilingválne s tým, že ak by sme rátali od 15 do 19 rokov veku, tak je 18 gymnázií, ktoré majú pod 150, aj dokonca pod 100 žiakov,“ povedal Vook a doplnil, že sú školy, ktoré kraj financuje oveľa viac.
„Doniesol som aj petíciu, vyše 100 podpisov rodičov, že nesúhlasia s tým, aby sa školy spájali, že ak, tak budú svoje deti dávať inde na gymnáziá a toto predsa nechceme, aby ten odliv obyvateľstva bol. Je menej žiakov, menej finančných prostriedkov na koeficienty. Áno, pravdaže, keď je menej, tak je logické, že kraj aj v tých menej rozvinutých okresoch musí pomôcť,“ povedal Vook.
