Svidník chce vybudovať nájomné byty a pripraviť lokalitu na domy

Svidník 15. novembra (TASR) - Výstavba nových nájomných bytov a príprava lokality na vybudovanie rodinných domov sú jedny z priorít mesta Svidník v novom volebnom období. Ako pre TASR uviedla primátorka Marcela Ivančová, ktorá v októbrových komunálnych voľbách obhájila svoj post, zrealizovať chcú i projekty, ktoré boli podporené.



"Jeden z posledných, ktorý bol podporený, je projekt regenerácie a rekonštrukcie vnútrobloku takmer v centre mesta, ktorý sa premení na oddychovú zónu, čiže naozaj také miesto na stretávanie a oddych mnohých generácií. Projekt máme podporený v plnej výške. Pravdepodobne sa do toho pustíme až na jar, v lepšom období na výstavbu. Medzitým urobíme verejné obstarávanie a veci s tým súvisiace," povedala Ivančová.



Vo vysokom štádiu rozpracovanosti sú podľa nej ďalšie projekty. "Napríklad zariadenie sociálnych služieb. Pripravili sme projektovú dokumentáciu, máme platné stavebné povolenie, vysúťaženého dodávateľa a momentálne sme podali žiadosť ako jedna z prvých samospráv v rámci plánu obnovy," priblížila Ivančová a doplnila, že ďalším z projektov je výstavba komunitného centra v lokalite Festivalovej ulice.



"Pracujeme aj na projekte nájomných bytov, kde vznikne v budove bývalého internátu 52 nájomných bytov. Budeme sa uchádzať o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zároveň začíname pripravovať lokalitu na výstavbu rodinných domov. Podľa takého predbežného prepočtu by malo ísť o viac ako 40 rodinných domov," uviedla primátorka.



Čo sa týka miestnych komunikácií, v uplynulom volebnom období podľa nej zrekonštruovali historicky najviac chodníkov, ciest a vytvorili takmer 80 parkovacích miest.



"To všetko aj vďaka tomu, že sme založili Sociálny podnik mesta Svidník a v spolupráci s Technickými službami mesta Svidník si vieme mnohé práve z takýchto vecí urobiť vo vlastnej réžii a, samozrejme, pre mesto za veľmi priaznivú cenu," vysvetlila Ivančová.



V rámci odpadového hospodárstva sa mestu podľa jej slov podarilo znížiť množstvo komunálneho odpadu tak, že jednoducho šetrí aj na tom, že nevyváža odpad na skládku, ale zväčšuje mieru separácie. "Verím, že tento trend sa nám podarí udržať aj v budúcom roku," doplnila Ivančová.



Ako povedala, rozpočet závisí od toho, aké je mesto úspešné alebo neúspešné v projektoch. "V minulom období sme mali úspešné projekty za takmer päť miliónov eur. V priemere sa rozpočet mesta hýbe niekde od desiatich do 11 miliónov eur," dodala primátorka.