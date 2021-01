Do piatka má byť zaočkovaných 254 zamestnancov svidníckej nemocnice

Svidník 14. januára (TASR) – Do piatka by malo byť vo svidníckej nemocnici zaočkovaných 254 zamestnancov. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Nemocnica začala s očkovaním zdravotníckeho personálu 7. januára. Ide o zdravotníkov, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19 v takzvanej červenej zóne, zdravotníckych pracovníkov podieľajúcich sa na diagnostike ochorenia COVID-19, zdravotníckych pracovníkov starších ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami a ostatných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich s pacientmi.



"Nasledovali zamestnanci nemocnice v obslužných prevádzkach, napríklad upratovačky, údržbári či pracovníci kuchyne. Ďalej to boli zdravotnícki zamestnanci takzvanej prvej línie, ako sú obvodní lekári, lekári špecialisti, ich ambulantné sestry," uviedla Fedáková.



Aktuálne je na covidových lôžkach vo svidníckej nemocnici podľa jej slov hospitalizovaných 23 pacientov, z toho dvaja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a 18 kyslíkovú liečbu.



"V nemocnici začali od utorka pomáhať aj traja kňazi Košickej arcidiecézy. Kňaz Andrej Spišák pôsobiaci vo farnosti Breznica, Miloš Jalčák z farnosti Svidník a Dominik Adamčík zo Stropkova vypomáhajú priamo pri lôžkach pacientov. Pôsobia na oddelení vnútorného lekárska a pomáhajú aj pri administratíve v rámci mobilného odberového miesta. Túto službu pre nemocnicu by mali kňazi vykonávať do skončenia lockdownu vyhláseného rozhodnutím vlády SR," dodala Fedáková.