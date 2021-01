Epidemiologická situácia v okrese Svidník sa zlepšila

Svidník 14. januára (TASR) – Epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v okrese Svidník sa po 4. januári začala zlepšovať. Pre TASR to uviedla regionálna hygienička Helena Hrebeňaková. Hygienici napriek tomu apelujú na ľudí, aby sa naďalej správali zodpovedne.



"Hodnota sedemdňovej incidencie - počtu nových prípadov za sedem dní na 100 000 obyvateľov, k 12. januáru je 292. Pozitivita pri PCR testoch je v súčasnosti pod 20 percentami, za 30. december sme zaznamenali až 45-percentnú pozitivitu. Od začiatku tohto roka pribudlo v okrese Svidník 362 pozitívne testovaných, z toho 185 PCR testami, 177 antigénovými testami," uviedla Hrebeňaková s tým, že najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine od 45 do 54 rokov.



Situácia sa podľa jej slov zlepšila z dôvodu dodržiavania prijatých opatrení zo strany občanov. "Chceme im za to poďakovať. Zároveň ich však prosíme, aby sa naďalej správali zodpovedne, nehľadali cestu, ako obísť platné opatrenia, a nepodliehali falošnému pocitu bezpečia, že sú negatívni. Pri tých, ktorí sú dnes negatívni, ak sú nakazení, pozitivita sa môže objaviť o pár dní. Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku naďalej vykonávajú kontroly zamerané na dodržiavanie nariadených opatrení," skonštatovala Hrebeňaková.



Ako ďalej uviedla, pri zvládnutí pandémie významnú úlohu okrem dodržiavania opatrení a testovania zohráva aj očkovanie. "Očkovať proti ochoreniu COVID-19 sa začalo už aj v nemocnici vo Svidníku. Očkovanie predstavuje osobnú ochranu očkovaného jednotlivca a tiež kolektívnu ochranu spoločnosti. Aby sme to dosiahli, je potrebné v prípade COVID-19 preočkovať viac ako 60 až 70 percent populácie," dodala Hrebeňaková.