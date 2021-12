Svidník má financie na zariadenie kompostárne i vybudovanie ihriska

Svidník 29. decembra (TASR) - Mesto Svidník uspelo s viacerými projektmi. Plánuje zlepšiť vybavenie kompostárne, opraviť lávky na jednom z mostov, rozšíriť rady miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) a vybudovať nové ihrisko.



"Mimoriadne ma teší získanie sumy 150.000 eur z Environmentálneho fondu na zlepšenie vybavenia kompostárne, pretože k odpadovému hospodárstvu pristupujeme veľmi aktívne. Ide o drvič bioodpadu, ktorý bude slúžiť na to, aby kompost bol naozaj kvalitný a ľahšie spracovateľný, čiže pôjde aj o úsporu finančných prostriedkov," uviedla pre TASR primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.



Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mesto získalo 165.000 eur na opravu lávok pre peších na moste cez rieku Ladomírka.



"Lávky boli dodatočne prirobené k mostu a ich technický stav je taký, že sme naozaj v pohotovosti. Jednu z nich sme museli uzavrieť, pretože sme nechceli riskovať zdravie a bezpečnosť občanov pri prechode a je najvyšší čas opraviť ich obidve. Takže hneď po novom roku vypisujeme súťaž na zhotoviteľa a budeme ich robiť čo najskôr, ako to bude možné," povedala Ivančová.



Na rozšírenie MOPS mesto získalo z Ministerstva vnútra SR 96.231,62 eura, spoluúčasť je 5064,82 eura. "V čase pandémie je to dôležité pre každé jedno mesto a obec, pretože sú to zamestnanci, ktorí pomáhajú zvládať aj covidové situácie, kontrolovať karanténu v častiach miest s marginalizovanou komunitou a robia naozaj kus dobrej práce," priblížila primátorka.



Ako povedala, doteraz dvoch zamestnancov platilo mesto z vlastných prostriedkov. Ich rady rozšíria o ďalších štyroch.



"Uspeli sme aj v projekte v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je zameraný na inklúziu rodinných príslušníkov, a získali sme 50.000 eur na vybudovanie kvalitného a veľkého detského ihriska. Sme v procese výberu prvkov, podpisovania zmluvy, plánovania, stavebného povolenia, aby sme to vedeli v jarných mesiacoch realizovať. V lokalite na ulici Mládeže vymeníme staré prvky za nové a urobíme tam ihrisko, s tým, že bude zachovaný aj prístup k rieke Ladomírka," dodala Ivančová.