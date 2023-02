Materská škola na Ulici Ľ. Štúra vo Svidníku bude mať zelenú strechu

Svidník 17. februára (TASR) - Materská škola na Ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku bude mať zelenú strechu, ktorá bude zadržiavať dažďovú vodu. S prácami začali v týchto dňoch. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.



"Zelená strecha na materskej škole bude mať vo svojej lokalite vplyv na biodiverzitu, vytvorí vhodné prostredie pre vtáky, motýle a ďalší užitočný hmyz a zároveň je potvrdený vplyv na znižovanie horúčav vo svojom prostredí. Zelená strecha je pritom výborný spôsob, ako zadržať dažďovú vodu, ktorá by zbytočne išla do kanalizácie," uvádza mesto.



Extenzívny typ zelenej strechy bude zaberať 664 štvorcových metrov a bude mať hrúbku do 120 milimetrov. V pláne je päť až sedem druhov rozchodníkov vrátane drenážnej a akumulačnej vrstvy.



"Celková výška plánovaných investícií predstavuje 214.819,20 eura. Na vybudovanie zelenej strechy na pavilóne školy získalo mesto príspevok z Ministerstva životného prostredia SR, a to viac ako 166.320,19 eura. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo päťpercentné spolufinancovanie projektu," približuje radnica.



Ako ďalej informuje mesto, získalo tiež financie na zateplenie pavilónu materskej školy. Za takmer 290.000 eur sa zateplia obvodové steny, vymenia okná a dvere a rovnako sa zateplí strecha nad prístreškom.