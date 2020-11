Svidník chce do konca roka stihnúť rekonštrukciu viacerých ulíc

Svidník 11. novembra (TASR) – Z hľadiska plánovania a realizácie investičných aktivít je rok 2020, ktorý poznačila pandémia nového koronavírusu, veľmi náročný. Napriek tomu sa mestu podarilo zrealizovať viaceré projekty. Pre TASR to povedala primátorka Svidníka Marcela Ivančová s tým, že mesto chce do konca roka ešte stihnúť rekonštrukciu viacerých úsekov ulíc.



„Aj napriek výpadku v rozpočte sme ešte v lete uskutočnili rekonštrukciu chodníkov, cesty a parkoviska v centre mesta, konkrétne ulice Mládeže a Ľudovíta Štúra. Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené prijatie úveru vo výške 260.000 eur, ktorý poskytuje pre mestá a obce štát, ale podmienkou jeho čerpania je použitie do konca roka 2020. V najkratšom možnom termíne sme začali s rekonštrukciou ďalších úsekov ulíc, ulice Tarasa Ševčenka, ulice 8. mája a ulice generála Svobodu vo výmere celkovo vyše 4000 štvorcových metrov. Práce sa ešte realizujú a verím, že počasie umožní dokončiť všetky rozrobené úseky," uviedla Ivančová s tým, že Technické služby mesta Svidník podľa jej slov zrekonštruovali najhoršie časti chodníkov na hlavnom cintoríne.



„V letných mesiacoch boli vymenené pôvodné okná v administratívnej budove v celkovej hodnote takmer 35 000 eur. Postupne máme v pláne výmenu všetkých okien a rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré sú ešte v pôvodnom stave," doplnila primátorka.



Momentálne podľa jej slov pripravujú verejné obstarávanie na obstaranie troch konvektomatov pre svidnícke materské školy. Podali tiež ako zriaďovateľ žiadosť na ministerstvo školstva na zariadenie školských kuchýň a jedální.



„Od augusta 2019 čakáme na vyhodnotenie niekoľkých výziev, napríklad na vodozádržné opatrenia na sídlisku Utra. Ak by sme boli vo výzve úspešní, vzniklo by tam nielen ekologické, ale aj esteticky veľmi príjemné prostredie pre obyvateľov tohto sídliska. Pracujeme tiež na stavebnom povolení pre zastrešenie zimného štadióna, ďalej na stavebnom povolení a vypracovaní žiadosti o financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na Centrum sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov. Máme v pláne zapojiť sa do výzvy na vybudovanie komunitného centra v lokalite ulice Festivalovej," priblížila plány mesta primátorka a doplnila, že s mestom Stropkov začínajú prípravu cyklotrasy Svidník – Stropkov.



Návrh rozpočtu na rok 2021, v ktorom rátajú s niekoľkými investičnými akciami, majú podľa Ivančovej takmer hotový a pripravený na prerokovanie v komisiách, mestskej rade a následne v mestskom zastupiteľstve.