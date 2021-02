Svidník počas zatvorenia vynovil základné a materské školy

Svidník 8. februára (TASR) – Svidník otvoril v pondelok z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie a po konzultácii s hygienikmi všetky materské a základné školy, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová, do troch materských škôl (MŠ) prišlo 211 detí, čo je približne 60 percent a do troch základných škôl (ZŠ) nastúpilo 308 detí, čo je asi 80 percent zo všetkých žiakov prvého stupňa.



"Deti v materských a na prvom stupni ZŠ dnes konečne vkročili do svojich tried. Som veľmi rada, že sme im mohli pripraviť zlepšenia. Vo všetkých troch MŠ pribudli konvektomaty v kuchyniach, vďaka nim sa bude variť zdravšie, úspornejšie a komfortnejšie. Táto investícia bola uskutočnená ešte v decembri 2020 v náklade 17.000 eur a teraz ich pracovníčky v kuchyniach majú možnosť konečne používať," povedala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



V pondelok boli do priestorov MŠ umiestnené tiež germicídne žiariče, ktorých funkciou je dezinfikovať ovzdušie v miestnosti.



"V ZŠ na ulici 8. mája sme vymenili časť elektroinštalácie a svetlá. Pôvodné rozvody boli už po technickej stránke nevyhovujúce až kritické. Svietidlá okrem samotnej výmeny sú energeticky úspornejšie a vymenená bola aj elektrorozvodňa. Investícia bola vo výške približne 4400 eur a zahŕňala celú jednu vetvu školy, kde je päť tried a dva kabinety. V ZŠ na ulici Karpatskej majú nové linoleum na chodbách v hodnote 1800 eur a nový varný kotol v školskej kuchyni za približne 3000 eur," dodala Tchirová.