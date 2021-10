Svidník vráti rezortu životného prostredia takmer 220.000 eur

Svidník 4. októbra (TASR) – Takmer 220.000 eur vráti mesto Svidník Ministerstvu životného prostredia SR. Ide o korekciu z dôvodu pochybenia pri verejnom obstarávaní v rámci projektu zberného dvora pre obce v podduklianskom regióne, ktorý mesto realizovalo ešte v roku 2009.



„Mesto Svidník bolo úspešné vo výzve a dostali sme nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako milión eur. V roku 2012 po vykonaní následnej administratívnej kontroly sa zistilo, že bolo pochybenie pri verejnom obstarávaní, a preto bola riadiacim orgánom Slovenskou agentúrou životného prostredia (SIŽP) nariadená korekcia vo výške 25 percent. Od roku 2012 až vlastne do roku 2018, keď bol mestu Svidník oznámený rozsudok Najvyššieho súdu SR, že žalobu je potrebné odmietnuť pre jej neprípustnosť, sme boli vyzvaní SIŽP na zaplatenie celkovej sumy korekcie vo výške 25 percent, čo činí takmer 220.000 eur," uviedla pre TASR primátorka Marcela Ivančová.



Mesto podľa jej slov počas celého obdobia vykonalo všetky potrebné kroky, aby zistilo naozajstný skutkový stav.



"Je treba povedať, že nie sme jediným mestom, ktoré práve v tejto výzve bolo vyzvané k zaplateniu korekcie. Komunikácia z posledných dní je taká, že vlastne buď zaplatíme 220.000 eur alebo ideme do správneho konania, kedy už suma korekcie sa zvyšuje na jeden a pol násobok. Preto sme sa po zvážení všetkých dôsledkov rozhodli, že korekciu zaplatíme. Uznesenie bolo schválené na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, čiže v najbližšom čase pristúpime k plneniu," skonštatovala Ivančová s tým, že v posledných rokoch počítali so spomenutou sumou v rozpočte.



"Samozrejme budú to úverové peniaze, takže určite nám budú chýbať niekde inde. Viem si predstaviť, že by sme za nich kúpili nové zberné vozidlo pre technické služby," dodala primátorka.