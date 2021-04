Svidnickí poslanci rozdelili dotácie vo výške 116 000 eur

Svidník 1. apríla (TASR) – Dotácie v celkovej výške 116.000 eur z rozpočtu rozdelili svidnícki mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní. Ako pre TASR uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová, ešte predtým, ako došlo k rozdeleniu dotácií, menilo sa všeobecne záväzné nariadenie. Platila totiž podmienka, že financie mohli byť pridelené iba organizácii, ktorá funguje viac ako dva roky.



"Chceli sme umožniť vlastne všetkým, aby to bola širšia možnosť. Najväčšie sumy pravidelne dostávajú kolektívne športy, to znamená extraligový volejbal, myslím si, že si zaslúži podporu. Takisto futbal, ale napríklad aj hokejbal, karate, čiže na všetky športové činnosti sme rozdelili takmer 83 percent z tejto sumy, čo je takmer 96.000 eur," uviedla Ivančová.



Ako priblížila, podporili aj mládežnícky šport. "Dali sme dotáciu aj pre školské športové kluby pri základných školách. Napríklad pre dievčatá volejbalistky, ktoré majú niekoľko majstrovských titulov na celoslovenskej úrovni. Pre mladých volejbalistov a stolných tenistov. Časť dotácií, ale menšia suma, išla pre občianske združenia. Napríklad pre ľudí postihnutých civilizačnými chorobami alebo folklórny súbor Makovica, ktorý veľmi dobre reprezentuje mesto Svidník," doplnila Ivančová.



Termín na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2022 je do konca novembra.