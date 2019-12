Aj vo Svidníku pristúpia k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov

Svidník 4. decembra (TASR) – Mestskí poslanci vo Svidníku v stredu schválili zvýšenie miestnych daní a poplatkov na rok 2020. Rozhodli tiež o znížení dane za psa.



"Mesto Svidník pristúpilo k analýze príjmov a výdavkov a sme nútení reagovať na podmienky, ktoré nám pripravil štát. Jednak zvýšením poplatku za uloženie odpadu, ktorý je zo zákona zvýšený. Ďalej ide o minimálne mzdy, desaťpercentné navýšenie platov, a to nám robí 'dieru' v rozpočte 400.000 eur, čo nie je málo. Čiže jedným z opatrení, ak sa chceme naozaj správať zodpovedne, je aj nárast miestnych daní a poplatkov, ale naozaj zvyšujeme to v minimálnej miere,“ uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Poplatok za komunálne odpady sa zvýši o 25 centov na občana za mesiac. "Doteraz tento poplatok nebol zvyšovaný osem rokov a cena odpadu naozaj rastie skokom. Takže musíme na toto reagovať," skonštatovala Ivančová s tým, že po novom budú obyvatelia platiť namiesto 19 eur o tri eurá viac.



Poslanci tiež rozhodli o znížení dane za psa v byte z približne 36 eur na 30 eur a v rodinnom dome z približne 23 eur na 10 eur.



"Dane za psov znižujeme, pretože chceme dosiahnuť pozitívny efekt, že keď znížime daň za psa, tak budeme mať viacej psov prihlásených oficiálne v meste. Teraz je v meste veľmi malý počet psov, okolo 200, čo reálne nie je pravda. Psi sú v meste na návšteve a sú prihlásené v okolitých dedinách," vysvetlila primátorka.



Pri dani zo stavieb poslanci rozhodli o zvýšení, čo sa týka priemerného bytu o 20 centov na mesiac a pri priemernom rodinnom dome o 45 centov za mesiac.



Úľavy pre osoby nad 70 rokov sa znížili z 50 na 30 percent. Mesto tiež zavádza podmienku poskytnutia úľavy na daniach zo stavieb na bývanie a bytov, aby v nich nebývali osoby, ktoré podmienky pre úľavu nespĺňajú. Rovnako tiež poslanci rozhodli o zrušení úľav na dani z pozemkov pre občanov nad 62 rokov.



"Porovnávali sme aj okolité mestá a snažili sme sa prispôsobiť, aby podmienky boli také isté. Viacmenej sme to brali za hlavný ukazovateľ," dodal vedúci odboru financií Nikolaj Vlčinov.



Na základe zvýšenia daní a poplatkov pribudne podľa primátorky do mestského rozpočtu približne 76.000 eur.