Mestský sociálny podnik vo Svidníku by mal začať fungovať od apríla

Svidník 1. marca (TASR) – Spustenie sociálneho podniku pripravuje v týchto dňoch mesto Svidník. Okrem zvyšovania zamestnanosti má podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej podporiť najmä zamestnávanie sociálne znevýhodnených skupín. Fungovať by mal začať v apríli.



"Predmetom jeho činnosti bude spočiatku najmä stavebná činnosť, ktorá súvisí so zveľadením mestského majetku, jeho údržbou a menšími prácami, o ktoré nemajú vo všeobecnosti záujem väčšie stavebné firmy. Postupne bude táto činnosť rozšírená o výrobu palivových brikiet tak, aby sa tieto dve hlavné činnosti vzájomne dopĺňali. V súčasnosti sa pracuje na technickom a organizačnom zabezpečení oboch hlavných činností," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Podmienky pre uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku budú podľa Tchirovej zverejnené v marci. V prvej fáze činnosti podniku plánujú prijať štyroch zamestnancov, postupne sa ich počet zvýši.



"Zázemím pre sociálny podnik sú mestské priestory na Stropkovskej ulici. V najbližších týždňoch bude prebiehať zabezpečenie priestorov, zabezpečenie pracovných nástrojov, prijímanie zamestnancov a s tým spojená administratíva, ale aj manažovanie prvých pracovných činností," priblížila Tchirová.



Financovanie sociálneho podniku bolo podporené regionálnym príspevkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 56.000 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 14.000 eur.



"Na preklenutie počiatočných výdavkov si sociálny podnik zobral aj návratnú finančnú výpomoc vo výške 15.000 eur, ktorú schválilo mestského zastupiteľstvo," dodala Tchirová.