Svidník minul v súvislosti s pandémiou od začiatku roka 21.000 eur

Svidník 9. marca (TASR) – Mesto Svidník minulo od začiatku roka na protiepidemické opatrenia a testovanie na ochorenie COVID-19 približne 21.000 eur. Peniaze, ktoré radnici refunduje štát, používajú napríklad na zakúpenie respirátorov.



"Dodržiavame v meste všetky hygienické opatrenia, školy zatiaľ nechávame otvorené v pôvodnom režime, ale sprísňujú sa opatrenia. Ideme znova do dezinfekcie, akonáhle to počasie dovolí. Všetkým občanom starším ako 65 rokov sme zadovážili a rozdistribuovali respirátory," uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Tým, že je okres Svidník v bordovej zóne, ľudia potrebujú každých sedem dní výsledok testu na ochorenie COVID-19. "Keďže nie každý má možnosť sa dať otestovať počas týždňa, alebo sa nedostane cez objednávkový systém, tak sme vyšli v ústrety a zriaďujeme aj naďalej naše odberové miesta. Je to náročné, pretože mesto nemá odbor krízového riadenia alebo odbor testovania na úrade a celú organizáciu testovania zabezpečujú úradníci. Počas týždňa pracujú ako bežní zamestnanci mesta a cez víkend zabezpečujú všetko potrebné k testovaniu, takže je to naozaj náročné. Zvládame to naozaj s vypätím síl, zatiaľ našťastie sa nám darí zabezpečovať aj zdravotníkov, pretože bolo aj také obdobie, kedy s tým bol problém," skonštatovala Ivančová.



Celkové náklady na protiepidemické opatrenia vrátane testovaní antigénovými testami pre verejnosť stáli mesto od začiatku roka približne 21.000 eur. "Čo sa týka napríklad nákupu respirátorov pre občanov, snažíme sa zakúpiť ich z príspevku od štátu, ktorý dostaneme od štátu na MOM. To znamená, že aj zriaďovanie MOM sa snažíme robiť veľmi ekonomicky tak, aby sme nedoplácali z mestského rozpočtu. Nie každý víkend sa to podarí, ale sú víkendy, kedy sa príde otestovať viacej ľudí a sú víkendy, kedy menej," vysvetlila primátorka.



Mesto ponúka tiež možnosť nákupu potravín, hygienických potrieb, či zabezpečenie liekov pre seniorov nad 65 rokov a zdravotne znevýhodnených občanov. Záujemcovia sa môžu obrátiť na mestský úrad.