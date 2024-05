Múzejníci vo Svidníku pripravili skanzen pre návštevníkov

Svidník 20. mája (TASR) - Pred letnou turistickou sezónou zamestnanci Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku v uplynulých dňoch jednotlivé domy a rôzne stavby v národopisnej expozícii (skanzene) upratali, poopravovali, čo bolo potrebné, a pripravili pre návštevníkov. Ako pre TASR uviedla zástupkyňa riaditeľa múzea Miriam Božiková, tým, že domy nie sú obývané, ich údržba je iná, ako v minulosti.



"Všetci zamestnanci múzea sme sa presunuli do skanzenu, kde sme prechádzali objekt za objektom. Úplnou samozrejmosťou je vetranie objektov a povynášanie všetkých textílií, paplónov, vankúšov alebo odevov. Ďalej je to vyčistenie, nanášanie konzervačných látok, dezinfekcia priestorov, celková údržba, tak, ako v každej domácnosti," povedala Božiková s tým, že ide o staré objekty, ktoré boli do skanzenu prevezené pred takmer 50 rokmi.



"Čo sa týka starých domov, je to tak, že jednu vec opravíte, postavíte plot a zase niečo iné vám padá. Venujeme sa im pravidelne. Máme urobený zoznam s prácami, ktoré chceme počas letnej sezóny stihnúť," vysvetlila Božiková.



Lieskové ploty pri domoch obnovujú pravidelne, nie sú totiž chemicky ošetrené, a tak sa rýchlo poškodia. "Je potrebné ísť narezať palice a postaviť nový vypletaný plot alebo ploty z celých dosák, ktoré sú typické skôr pre región v okolí Tatier. Tieto ploty takisto bude treba nanovo postaviť, a už nehovorím o problémoch so strechami, či už šindľovými alebo aj slamenými. Je tiež potrebné pristúpiť k ich opravám," priblížila Božiková a doplnila, že aj v minulosti obnovovali ploty pravidelne.



"Čo sa týka striech, tým, že domy boli kedysi obývané celoročne, vykurovalo sa v nich, tým sa tie drevené šindle alebo slamené 'kyčky' ako keby zakonzervovali a vydržali oveľa dlhšie," povedala Božiková.



Súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny koncom apríla bolo zavedenie pitnej vody do skanzenu po takmer 50 rokoch. "Je to aj trochu symbolicky, keďže v tomto roku oslavujeme 60 rokov svojej existencie v meste Svidník. V spolupráci s mestom Svidník a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, závodom Svidník sa nám podarilo projekt úspešne dotiahnuť do konca," dodala Božiková.



V skanzene je celkovo 50 objektov vrátane dreveného chrámu. Letná turistická sezóna potrvá v skanzene do konca septembra.