Na Strednej odbornej škole vo Svidníku vybudovali nové dielne

Svidník 29. júna (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej a služieb vo Svidníku pribudli nové dielne na odborný výcvik. Moderná hala bude slúžiť budúcim strojárom, technikom či autoopravárom pri zvyšovaní ich praktických zručností. Po viac ako roku stavebných prác halu vo štvrtok odovzdali do užívania, informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



PSK ako zriaďovateľ školy do výstavby investoval zo svojho rozpočtu viac ako 1,2 milióna eur, spolu s úverom z Európskej investičnej banky (EIB) ide celkovo o sumu 1,64 milióna eur. Nová hala má rozmery 20 krát 40 metrov, pozostáva z pracovných priestorov, skladov a technického zázemia pre učiteľov a žiakov, menšie dielne sú pre automechanikov a zváračov.



"Čo najskôr chceme túto halu vybaviť špičkovou technikou a ak by nový Operačný program (OP) Slovensko, cez ktorý to chceme zafinancovať, nemeškal, otvárame ju už aj s novým vybavením. Takto si na ňu žiaci ešte budú musieť chvíľu počkať, no dielne sú im už k dispozícii," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Na vybudované dielne má nadväzovať projekt ich materiálno-technického dovybavenia v podobe brúsok, rezačiek, fréz či sústruhov. Rozpočet plánovaného projektu je približne 1,4 milióna eur a bol pripravovaný v rámci III. etapy iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions (CuRI). PSK ho chce financovať zo zdrojov nového programovacieho obdobia, z OP Slovensko a alokácie určenej pre rozvoj stredného odborného školstva. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.



"Hala je komplexne pripravená a od nového školského roka sa tu bude vyučovať so strojmi a zariadeniami, ktoré má škola nateraz k dispozícii. Je tu vybudované všetko potrebné zázemie na praktickú výučbu, nechýbajú sociálne zariadenia, teda WC a sprchy, LED osvetlenie, strešné vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou či tepelné čerpadlo fungujúce na báze obnoviteľných zdrojov energie," priblížil riaditeľ svidníckej školy Jaroslav Pavluš.



Projekty majú za cieľ prispôsobiť odborné vzdelávanie aktuálnemu vývoju a potrebám trhu práce. Celkovo sa má v tejto SOŠ v rámci CuRI preinvestovať až šesť miliónov eur. Škola sa vďaka investíciám podľa PSK zmení na moderné centrum odborného vzdelávania.