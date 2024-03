Na výstave vo Svidníku môžu návštevníci vidieť vyše 400 kraslíc

Svidník 26. marca (TASR) - Viac ako 400 kraslíc si môžu pozrieť návštevníci 23. ročníka výstavy Kraslice v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu ukrajinskej kultúry (MUK) vo Svidníku. Svoje diela vystavujú krasličiarky zo Slovenska i Ukrajiny.



Veľkonočné kraslice, v regióne známe ako 'pysanky', patria k typickým a originálnym prejavom ľudového výtvarného umenia obyvateľov severovýchodného Slovenska i prihraničných regiónov. Na výstave prezentuje svoju tvorbu 28 krasličiarok.



"Vystavených je 431 kraslíc vytvorených rôznou technikou. Zastúpenie je najmä z Prešovského kraja, ale máme tu aj dve účastníčky z Košického kraja, konkrétne z Trebišova. Svoju tvorbu prezentuje i zaslúžilá umelkyňa Ukrajiny Ľudmila Hubaľ," uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľa múzea Miriam Božiková.



Väčšina vajíčok je podľa jej slov zdobených tradičnou voskovou technikou. "Krasličiarky v súčasnosti skúšajú aj rôzne nové techniky s využitím drôtu, korálok, stužiek, bavlniek, ktoré takisto majú svoje veľké zastúpenie aj na tejto výstave," doplnila Božiková.



"Čo sa týka symboliky, vajíčka v minulosti prezentovali nový život, zrodenie a rozkvitajúcu jar. Zároveň mali v sebe ochranný symbol alebo prvok. Napríklad, môžeme to vidieť aj na prezentácii kolekcie ukrajinských vajíčok z Užhorodu, kde Hubaľ zobrazuje nielen geometrické motívy, ale zároveň aj rôzne ochranné prvky, zlaté rybky a podobne," priblížila Božiková.



"Je to tradičná vosková technika. Potom sa vajíčko natiera octom a ponára do farby. Od najsvetlejšej postupne po najtmavšiu," vysvetlila Viktória Simkovič z Múzea ľudovej architektúry a bývania v Užhorode, ktorá predviedla počas vernisáže zdobenie vajíčok.



SNM - MUK vo Svidníku si v tomto roku pripomína 60 rokov svojej existencie v meste a výstava je jednou z jeho nosných aktivít známych nielen v okolitom regióne.



"Tretinu histórie múzea vypĺňa naša výstava kraslíc, bez ktorej by hádam vo Svidníku ani nebola Veľká noc. Sme na ňu hrdí. Dovolím si tvrdiť, že to nie je len nejaké remeslo, ale sú to práce, ktoré sú hodné obdivu a vystavovania ďaleko za hranicami nášho mesta. Krasličiarky by sa nimi nezahanbili ani v múzeách na Slovensku, ani v zahraničí," dodal riaditeľ múzea Jaroslav Džoganík.



Výstava je prístupná pre verejnosť do 2. júna.