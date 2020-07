Nadrozmerný nápis mesta Svidník v centre má prilákať turistov

Svidník 15. júla (TASR) – Svidnícka radnica pripravuje osadenie nadrozmerného nápisu mesta. Podľa primátorky Marcely Ivančovej má prispieť k rozvoju turizmu v meste a bude mať aj ekologický rozmer.



"Tieto nápisy sú teraz moderné a sú atrakciou. V najbližšom čase ho budeme inštalovať v centre mesta. Okrem toho, že to bude nápis, chceme dať do povedomia aj to, že pracujeme na ekologických témach. Jedno písmeno bude slúžiť ako nádoba na zber vrchnákov z PET fliaš," povedala pre TASR Ivančová. Náklady na nápis sú do 1000 eur a hradí ich Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš-Bardejov.



Pri príležitosti 665. výročia prvej písomnej zmienky o meste dala radnica v uplynulých dňoch osadiť k rôznym pamiatkam štyri drevené maľované rámy. Návštevníci Svidníka si tak môžu zhotoviť pamätnú fotografiu. V rámci podpory rozvoja turizmu pripravila i letáky o meste.



"Jeden v slovenskej verzii sme distribuovali do informačných centier po celom Slovensku. Pripravili sme aj poľskú verziu, ktorú budeme distribuovať do našich partnerských miest. Chceme tak občanom týchto miest ukázať, ako vyzerá ich partnerské mesto, a pozvať ich na návštevu," priblížila Ivančová.



"Okrem toho robíme Leto v meste a na prvých akciách sme mali veľmi veľa návštevníkov. Najbližšie to bude koncert operného speváka Richarda Švedu, ktorý je momentálne sólistom opery v nemeckom Düsseldorfe. Je rodákom zo Svidníka a bude mať koncert v Galérii Dezidera Millyho," doplnila primátorka s tým, že podujatia sa konajú v jednotlivých múzeách v meste.



"Chceme spopularizovať priestory múzeí, lebo často sú veľmi pekné, nadčasové, ale málo využívané. Preto sme koncert Júliusa Selčana s jeho big bandom umiestnili do átria Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea ukrajinskej kultúry (MUK). Budeme mať tiež cyklotúru pre deti s rodičmi a piknik, ktorý bude v areáli Vojenského historického múzea," dodala Ivančová.