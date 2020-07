Svidník namiesto zastrešenia klziska chce mesto vybudovať štadión

Svidník 17. júla (TASR) – Svidnícka radnica namiesto pôvodne plánovaného zastrešenia klziska chce vybudovať zimný štadión. Podľa primátorky Marcely Ivančovej dôvodom je i to, že v meste rastie záujem o zimné športy a veľa skupín hokejistov zo Svidníka chodí športovať do iných miest.



"So zmenou klimatických podmienok sa dostávame posledné dva roky do situácie, keď je schopné prevádzky osem týždňov v roku a stojí nás to 30.000 eur. Je to neúnosné z finančného, ako aj energetického hľadiska. Nadmerne sa opotrebúva chladiace zariadenie. Takže jediné riešenie, aby sme predĺžili sezónu, ekonomiku a, samozrejme, komfort pre občanov, je zastrešiť to," uviedla Ivančová a doplnila, že minulú sezónu mali počas jedného dňa na klzisku 700 návštevníkov.



Pôvodný plán bol podľa nej urobiť jednoduchú strechu bez bočných panelov. To by však neprinieslo želaný efekt, preto sa rozhodli vybudovať malý zimný štadión s tribúnou pre približne 130 ľudí, ako aj ventiláciou.



"Pôvodné sumy boli niekde okolo 700.000 až 800.000 eur. Momentálne pracujeme na úplnom dokončení projektovej dokumentácie, kde sme ešte upravovali osvetlenie. Hýbeme sa niekde okolo sumy 1,4 milióna eur," skonštatovala Ivančová a verí, že výsledná suma, ktorá vzíde zo súťaže, bude nižšia.



Čo sa týka finančného krytia, 300.000 eur má mesto z dotácie Úradu vlády SR, ktorá mu bola schválená počas posledného výjazdového rokovania vo Svidníku.



"Pracujeme na posledných detailoch zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), kde získame 250.000 eur a požiadali sme o dotácie Prešovský samosprávny kraj vo výške 200.000 eur. Budeme sa, samozrejme, uchádzať o ďalšie dotácie, napríklad z Fondu na podporu športu. Je to zmysluplný projekt. Ak bude treba niečo dofinancovať, ja si myslím, že sa nebudeme brániť ani úveru," doplnila primátorka s tým, že s poslancami už prerokovali detaily zmluvy so SZĽH.



"Finišujeme s projektovou dokumentáciou, začneme pracovať na stavebnom povolení a na jeseň chceme vypísať súťaž. Potom by nasledovala stavba. Úplne z takej kategórie sna je budúca sezóna pod strechou," dodala Ivančová.