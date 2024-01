Svidnícka nemocnica aktuálne pracuje na usporiadaní urgentného príjmu

Svidník 5. januára (TASR) - Svidnícka nemocnica v súčasnosti pracuje na viacerých verziách usporiadania urgentného príjmu tak, aby sa čo najviac skrátil čas od príchodu pacienta po stanovenie diagnózy a začiatok liečby. Do siete urgentných príjmov bola zaradená s účinnosťou od 1. januára 2024. Pre TASR to uviedol Tomáš Kráľ, hovorca Penta Hospitals SK, ktorá nemocnicu vo Svidníku prevádzkuje.



"V prvom rade urgentný príjem predstavuje potvrdenie, že nemocnica vo Svidníku patrí na mapu akútnych nemocníc a bude poskytovať urgentnú starostlivosť pre pacientov z okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Zaradenie do pevnej siete urgentných príjmov považujeme za stabilizačný prvok, ktorý môže presvedčiť mladých lekárov a absolventov, že nemocnica má perspektívu poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v akútnych odboroch," povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Marek Pytliak.



Zároveň to podľa jeho slov bude viesť ku koncentrácii poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. "Oproti súčasnosti už nebude potrebné prevážať pacientov medzi jednotlivými ambulanciami ústavnej pohotovostnej služby," vysvetlil.



Keďže bola nemocnica vo Svidníku zaradená do siete urgentných príjmov až 6. decembra 2023 s účinnosťou od 1. januára 2024, najskôr sa podľa Kráľa zameriava na organizačno-procesné zmeny.



"Postupne vzniká nové oddelenie s vlastným personálom, ktorý je potrebné súčasne preškoliť na nový typ fungovania poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Toto všetko sú pre svidnícku nemocnicu výzvy na tento rok," doplnil Kráľ.



Ako dodal, pozitívnou správou je, že v polovici januára by mal byť do prevádzky uvedený nový počítačový tomograf (CT), ktorý je nevyhnutný pri diagnostike akútnych pacientov. Celková investícia aj so stavebnými úpravami dosiahla takmer 600.000 eur.