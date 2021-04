Svidnická nemocnica vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv

Svidník 20. apríla (TASR ) – Svidnícka nemocnica vyzýva darcov krvi, aby ju prišli darovať. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, uvítajú všetkých darcov, avšak aktuálne má nemocnica nedostatok krvi krvnej skupiny A pozitív.



Ako povedala, na hematologicko-transfúziologické oddelenie (HTO) chcú vniesť trocha slnka, jarnej nálady a optimizmu. Preto majú na darcov krvi aprílovú výzvu, aby prišli darovať krv v žltom oblečení.



„Žltá je farbou slnka, vitality a chuti do života. Oživuje, aktivizuje a oslobodzuje pred strachom. Uchováva bdelosť a podporuje koncentráciu. Stačí, ak si darcovia oblečú žlté tričko či ponožky, nasadia žltú šiltovku, vezmú žltú kabelku alebo kravatu, či budú mať aspoň žlté sponky vo vlasoch. Ak prídu darovať krv v žltom, domov si odnesú žltý respirátor so sloganom kampane," priblížila Fedáková.



Vo svidníckej nemocnici kampaň potrvá od 21. do 28. apríla. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je podľa Fedákovej vhodné sa vopred telefonicky objednať na telefónnom čísle 054 7860 443. Odberové dni a časy HTO vo svidníckej nemocnici sú v stredy v čase od 6.00 do 9.00 h.