Svidník opravuje cesty a chodníky vo viacerých lokalitách

Svidník 25. októbra (TASR) – Mesto Svidník v týchto dňoch realizuje rekonštrukciu komunikácií vo viacerých lokalitách. Podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej pracovníci Technických služieb mesta Svidník na ulici Duklianskej zlikvidovali nevyužívanú spevnenú plochu, čím vznikne ďalších približne päť parkovacích miest. Opravy sa týkajú cesty, parkovacích miest, chodníkov a vstupov do vchodov bytového domu. Celkovo ide o viac ako 1300 štvorcových metrov.



"Ešte pred Sviatkom všetkých svätých bude vybudovaný nový chodník a vstupy do vchodov. Neskôr pribudne nová komunikácia s parkoviskom. Z dôvodu predchádzania zdržiavaniu sa vody na problematickom úseku bola vybudovaná nová kanalizačná vpusť. Práce sa vykonávajú s nákladom približne 52.000 eur," uviedla Tchirová.



Firma Eurovia SK, a.s. podľa jej slov súčasne pracuje na miestnej komunikácii pred bytovým blokom na Nábrežnej ulici. "Po sviatkoch sa pustí do prác na chodníku na ulici Nábrežnej a ďalších úsekoch, ako je prepojenie ulíc Pod lesom a Mierovej a tiež do vybudovania chodníka zámkovou dlažbou na ulici Sovietskych hrdinov. Náklady na spomínané práce predstavujú sumu 95.534,08 eur," doplnila Tchirová.



V týchto dňoch Technické služby opravujú aj menšie úseky. "Boli vykonané práce na oprave chodníka na ulici Gagarinovej, ulici Karpatskej a pristupuje sa k opravám na ulici 8. mája. Všetky práce sú realizované z balíka 155.000 eur z druhej zmeny rozpočtu. Mesto plánuje investovať podobnú sumu na opravu miestnych komunikácií aj v roku 2020," dodala Tchirová.