Svidnícki policajti objasnili krádeže vecí z traktorov

Svidník 4. augusta (TASR) - Svidnícki policajti objasnili v týchto dňoch krádeže vysokopevnostných kovových reťazí a aj iných vecí z traktorov, resp. lesných strojov. Informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik s tým, že z prečinu krádeže obvinili siedmich mužov vo veku od 21 do 31 rokov z obce Krajná Bystrá v okrese Svidník.



Prvej krádeže sa mali obvinení dopustiť 14. februára vo večerných hodinách v katastrálnom území obce Príkra. "Z lesohospodárskeho stroja zaparkovaného na odstavenom mieste vedľa hlavnej cesty mali ukradnúť reťaz, niekoľko G-hákov, kĺznu sponu, ako aj kanister s benzínom a liter oleja. Ukradnuté veci mali následne predať," uviedol hovorca.



K ďalším dvom krádežiam došlo podľa neho o niekoľko dní neskôr. Jeden z obvinených sa najprv v obci Krajná Porúbka vlámal do kabíny traktora zaparkovaného na ceste v smere do lesa. "Odtiaľ potom ukradol niekoľko vysokopevnostných kovových reťazí, pričom ostatní obvinení dávali pozor, či niekto nejde," priblížil Džobanik. Aj v tomto prípade reťaze predali. Do tretice ukradli kovové reťaze aj spod radlice kolesového traktora pri obci Krajné Čierno.



"Ukradnuté vysokopevnostné kovové reťaze boli nájdené a nepoškodené vrátené majiteľom. Obvinení sú stíhaní na slobode," uzavrel Džobanik.