Svidník prerušil prevádzku kina a prijal opatrenia v úrade

Svidník 1. októbra (TASR) – V súvislosti s nárastom počtu chorých na COVID-19 mesto Svidník prerušilo prevádzku kina a prijalo opatrenia, ktoré sa podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej týkajú zamestnancov mestského úradu. Ľudí prosia o zvýšenie hygienických štandardov a dodržiavanie naradení hlavného hygienika.



Všetci zamestnanci mestského úradu sú podľa jej slov povinní nosiť v budove ochranné rúško, dodržiavať potrebnú vzdialenosť, pravidelne vetrať priestory, je zakázané podávanie rúk v priestoroch úradu.



"Rovnako sú povinní informovať svojho priameho vedúceho o možných rizikách ochorenia, ako je prítomnosť na svadbe, hromadnom podujatí, zhoršenie zdravotného stavu, kontakt s nakazeným a podobne," vysvetlila Tchirová.



Na sobáši je možná prítomnosť maximálne desiatich osôb vrátane sobášiaceho, matrikárok, snúbencov, svedkov, prípade jednej osoby vykonávajúcej klavírny sprievod. Zároveň boli zrušené kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom do odvolania.



"V súčasnosti je v meste zatvorená Základná škola (ZŠ) na Ulici Karpatskej a tri stredné školy (SŠ). Ide o Strednú zdravotnú školu milosrdného samaritána a Gymnázium duklianskych hrdinov, ktoré sú uzavreté do odvolania, a Škola umeleckého priemyslu je uzavretá do 4. októbra," priblížila hovorkyňa mesta.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku eviduje v okrese aktuálne 61 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19.