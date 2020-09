Svidník pripravuje 61. ročník jedného z najstarších behov na Slovensku

Svidník 5. septembra (TASR) – V poradí 61. ročník Dukelského behu mieru pripravuje v nedeľu (6. 9.) mesto Svidník. Bežci absolvujú viac ako 18 kilometrov dlhú trasu od pamätníka na Dukle vo Vyšnom Komárniku do Svidníka. Súčasťou budú i viaceré sprievodné podujatia.



"Je to jeden z najstarších behov na Slovensku. Veľmi citlivo pristupujeme k tomu, aby sme to zorganizovali tak, ako sa má aj vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne v súvislosti s ochorením COVID-19," uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Na veľký beh majú podľa nej prihlásených viac ako 100 účastníkov.



"Je to veľmi vysoké číslo, pretože ešte počítame s tým, že niekoľkí účastníci sa prihlásia priamo v deň behu počas registrácie. Na Malom behu zdravia, ktorý má kilometer, a na Veľkom behu zdravia, ktorý má šesť kilometrov, sú prihlásené ďalšie desiatky bežcov. Očakávam najväčší nápor ráno v deň behu. Veríme, že celá akcia sa vydarí a budeme schopní zabezpečiť hlavne ochranu všetkých bežcov a účastníkov pred hrozbou nákazy," vysvetlila primátorka.



Podujatie sa podľa jej slov začne ráno rozcvičkou, strečingom pre všetkých účastníkov.



"Máme aj novinku z minulého roku, a to sú preteky 'lezúňov'. Je to disciplína, ktorá minulý rok mala veľký úspech a najväčší divácky záujem. Veríme, že aj v tomto roku sa nám do tejto kategórie prihlásia niekoľkí malí pretekári," dodala Ivančová s tým, že v spolupráci s políciou majú zabezpečené obmedzenie dopravy, aby boli bežci maximálne chránení.