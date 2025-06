Svidník pripravuje lokalitu na výstavbu rodinných domov

Svidník 13. júna (TASR) - Mesto Svidík pripravuje lokalitu s názvom Jarabinky na výstavbu 38 domov v troch typoch prevedenia. Aktuálne má vypracovanú architektonickú štúdiu. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.



„Pracujeme na ‚papieroch‘ a síce je to náročné, vyžaduje si to veľa profesií, ale posúvame sa výrazne vpred. Vidím aj veľký záujem od potenciálnych obyvateľov Jarabiniek a teší ma, že sa o lokalitu zaujímajú aj rodiny, ktoré by sa chceli vrátiť späť do Svidníka,“ uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Cieľom architektonickej štúdie, ktorú má mesto k dispozícii, je poskytnúť predstavu o možnom spôsobe zástavby v riešenom území. Definovať osadenie jednotlivých rodinných domov smerom k uličnej čiare, definovať usporiadanie funkčných zón na jednotlivých vyčlenených parcelách a zadefinovať výšku a tvar zástavby.



Priestor pre domovú zónu Jarabinky je obklopený na východe areálom Pamätníka sovietskej armády (NKP), na severozápade plochami poľnohospodárskej pôdy, na juhu cestou prvej triedy, plochami jestvujúcej športovej vybavenosti a športových ihrísk, plochami verejných parkovísk, plochami dopravy, občianskej vybavenosti. V súčasnosti mesto pripravuje webový portál, na ktorom možní záujemcovia nájdu informácie.



Mesto zároveň podľa Tchirovej pracuje na projektovej dokumentácii pre stavebný zámer - projekt vody, kanalizácie, elektriny, plynu, cesty aj chodníkov a rovnako prebieha pripomienkovanie zmeny územného plánu od dotknutých orgánov.