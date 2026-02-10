Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Svidník rekonštruuje plaváreň pri Základnej škole na ulici 8. mája

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Škola bude v rámci rekonštrukcie dovybavená materiálovo v školskej jedálni.


Svidník 10. februára (TASR) - Mesto Svidník začalo v uplynulých dňoch rekonštruovať krytú plaváreň pri Základnej škole na ulici 8. mája. Práce majú potrvať deväť mesiacov. Hlavným zámerom projektu je podľa PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie spomenutého športoviska.

„Obnovou sa vymenia okná, opraví strecha, bude vybudovaný bezbariérový vstup na plaváreň a vymení sa bazénová technika, aby sa úprava vody mohla vykonávať ozónom. Zmenou prejdú aj všetky povrchy, dlažba aj obklady. Škola získa bezbariérový vstup a rovnako bezbariérovo bude vybavený aj vstup do bazéna,“ uviedla Tchirová.

Škola bude v rámci rekonštrukcie dovybavená materiálovo v školskej jedálni. Pribudne nová multifunkčná panvica, kotol aj univerzálny robot.

Mesto získalo na rekonštrukciu prostriedky z Fondu na podporu športu a z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celá investícia je vo výške 1.425.000 eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 80.000 eur.
