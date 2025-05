Svidník si ukončenie vojny pripomenul viacerými podujatiami

Svidník 14. mája (TASR) - Vo Svidníku si 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny pripomenuli viacerými podujatiami. Okrem pietnej spomienky pri pamätníkoch vo Svidníku a na Dukle sa v dome kultúry v utorok (13. 5.) uskutočnil vzdelávací deň pre 250 žiakov základných škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



Pietne akty sa konali 7. mája na Dukle, pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku. Pri soche generála Svobodu vo Svidníku sa podľa Tchirovej stretli všetky generácie od detí z materských škôl až po starších členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



„S poslednými pamätníkmi hrôzy vojen odídu i posledné spomienky, preto je dôležité vybudovať záujem aj u našich detí a mládeže. A to sa nám, verím, vo Svidníku darí,“ uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



V utorok sa v dome kultúry uskutočnil koncert Vojenskej hudby z Banskej Bystrice. Súčasťou programu bola i prezentácia žiakov Základnej školy 8. mája vo Svidníku o študijnom pobyte vo francúzskom Dunkirku v rámci projektu Erasmus+.



„V prezentácii odznela myšlienka o spojení východného frontu od nás so západným frontom vo Francúzsku, kde došlo k výmene publikácií a silného príbehu. Historik Jozef Rodák vyrozprával zaujímavý príbeh o Josefovi Horochoničovi z Kečkoviec, ktorý padol na západnom fronte a je pochovaný pri Dunkirku. Žiaci školy našli pamätnú tabuľu s jeho menom v múzeu Operácia Dynamo 1940,“ priblížila Tchirová.



Celkovo 250 žiakov sa zapojilo do interaktívneho kvízu, prostredníctvom ktorého sa podľa Tchirovej učili bez toho, aby mali pocit, že sa učia. „Súťažili prostredníctvom aplikácie s mobilmi v rukách, v malých kolektívoch s nadšením v téme druhej svetovej vojny,“ povedala.



Vzdelávací deň sa uskutočnil v spolupráci mesta Svidník, Vojenského historického ústavu, Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR, Vojenskej hudby Banská Bystrica a základných škôl vo Svidníku.