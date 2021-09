Svidník spojí so susedným Stropkovom 15 kilometrov dlhá cyklotrasa

Svidník 5. septembra (TASR) - Približne 15 kilometrov dlhá cyklotrasa spojí mestá Svidník a Stropkov vrátane obcí po trase. Ako pre TASR uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová, v súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie.



"Máme vysúťaženého dodávateľa projektovej dokumentácie, ktorý začína reálne pracovať na projektovej dokumentácii. Prvý krok bude ten, že si vezmeme bicykle a prejdeme celú trasu, aj so skupinkou svidníckych cyklistov, ktorí určite majú čo povedať do celého konceptu. Potom nasleduje samotné projektovanie, so všetkou infraštruktúrou, ktorá k tomu patrí. Verím, že táto fáza bude bezproblémová," povedala Ivančová.



Mesto Svidník vybuduje cyklochodník po hranicu okresu, obec Duplín. Ďalšiu časť má na starosti mesto Stropkov.



"Som rada, že Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil túto myšlienku, aj vďaka tomu, že je to spoločná iniciatíva dvoch miest – Svidníka a Stropkova. Cyklotrasa, samozrejme, bude lákadlom pre turistov, ale určite skvalitní aj život občanom obidvoch miest. Dĺžka trasy, to je taká zaujímavosť, vzhľadom na to, že vzdialenosť Svidníka a Stropkova je 13 kilometrov, ale ak ju meriame popri toku rieky Ondavy, bude trošku dlhšia, okolo 15 kilometrov. My máme menšiu časť, do piatich kilometrov," vysvetlila Ivančová a doplnila, že PSK mestu Svidník na projektovú dokumentáciu prispel sumou takmer 17.000 eur. Náklady na výstavbu budú podľa primátorky známe po dokončení projektovej dokumentácie.



"Keďže vláda deklaruje veľký záujem o rozvoj cyklodopravy, verím, že bude dostatok výziev na to, aby sa cyklotrasy dali reálne urobiť. Takisto sa s rozvojom cyklodopravy ráta v pláne obnovy. Verím, že bude tých možností dostatok," skonštatovala Ivančová.



Ako ďalej povedala, pracujú i na trojkilometrovej cyklotrase v meste po nábreží rieky Ondavy. "Sme vo fáze územného rozhodnutia. Verím, že sa tiež budeme vedieť rýchlo posunúť dopredu, aby sme sa vedeli uchádzať o externé peniaze, poprípade zaplatiť niečo z mestského rozpočtu," dodala primátorka.