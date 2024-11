Svidník spustil druhý ročník vianočnej kampane

Svidník 20. novembra (TASR) - Mesto Svidník spustilo druhý ročník vianočnej kampane Darujte krajšie Vianoce. Ako informuje na svojej webstránke, ľudia tak môžu potešiť tých, ktorí sa cítia opustení alebo nemajú možnosti zabezpečiť si darček pod vianočný stromček.



Ľudia môžu do 6. decembra priniesť na mestský úrad v darčekovej taštičke balíček, ktorého súčasťou môže byť aj pozdrav. Mesto ich bude distribuovať seniorom a rodinám v núdzi do 20. decembra.



Ako uvádza mesto, vianočné prekvapenie môže byť určené staršiemu človeku, celej rodine alebo dieťaťu. V balíčku pre rodiny môže byť napríklad spoločenská hra, puzzle, krížovky, kniha, ako aj káva, čokoládový dezert, kozmetika, mydlo, parfum, šampón, deodorant a podobne. Pre starších ľudí to môže byť napríklad aj soška anjela, ruženec či šál, deka alebo rukavice.



Do taštičky nepatria používané a opotrebované hračky, rovnako opotrebované oblečenie, používaná kozmetika, drogéria, rýchlo kaziace sa potraviny, zapaľovače, alkohol či peniaze.