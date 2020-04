Stavaním mája otvorili v svidníckom skanzene sezónu

Svidník 30. apríla (TASR) – Stavaním mája otvorili vo štvrtok vo svidníckom skanzene tohtoročnú sezónu. Podujatie sa konalo pre opatrenia súvisiace s epidémiou nového koronavírusu bez verejnosti, len za účasti zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.



"Tradícia stavania mája v skanzene jestvuje už 25 rokov. Je to ceremónia, ktorá patrí k dedinskému životu. Náš skanzen je takisto jedna taká krásna, kompaktná dedina. Stavanie mája bolo vždy spojené aj s veľkým kultúrnym podujatím za účasti verejnosti. Tento rok nám koronakríza nedovolila, aby sme ho postavili spolu s návštevníkmi. Nemohli sme pre nich pripraviť žiaden program, ale to neznamená, že táto situácia, ktorá je, zastavila pulzovanie života v múzeu. Naopak, múzejníci pracujú na príprave podujatí," povedal riaditeľ múzea Jaroslav Džoganík.



Podľa kurátorky múzea Miriam Božikovej, máj – stužkami ozdobený strom bol v minulosti ako keby právnym sľubom mladého voči mladej, ktorej ho postavil. "Kedysi bolo tradíciou, že v obci ste videli koňa, teraz v súčasnosti skôr nejaký traktor s vozom a na ňom plno májov. Žiaľ, už trocha upúšťame od týchto tradícií a nie je ich tak často vidieť," povedala Božiková.



Džoganík verí, že po skončení epidémie otvoria skanzen a budú môcť zorganizovať plánované podujatia. "Uvidíme, v akom režime sa nám ich podarí uskutočniť, ale verím, že aspoň tie najdôležitejšie, na ktorých sa to ľuďmi, či už rodičmi s deťmi alebo školskou mládežou, len tak hmýrilo. Verím, že budú víkendy remesiel, Huncútsky deň, Deň ľudových tradícií spojený s medzinárodnou súťažou vo varení pirohov, a aj 66. ročník Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska," dodal Džoganík.