Svidník uspel so žiadosťou na zakúpenie 800 záhradných kompostérov

Svidník 9. augusta (TASR) - Mesto Svidník uspelo so žiadosťou o financie na zakúpenie približne 800 záhradných kompostérov do rodinných domov. Od štátu získalo tiež financie na deväť 2000-litrových kompostérov. Ako informuje radnica na svojej webstránke, po minuloročnom hromadnom doručovaní vedierok na bioodpad do bytoviek budú komostéry do domov distribuované prvýkrát.



"Žiadosť sme podávali ešte v roku 2019, boli sme v skupine 'nerozhodnutých'. Rozhodli sme sa žiadosť podať znova a teraz sme už boli úspešní. Príspevok štátu je takmer 116.000 eur," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Po podpise zmluvy bude podľa jej slov nasledovať verejné obstarávanie a zakúpenie kompostérov. Odovzdať ich plánujú na jeseň.