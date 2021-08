Vo Svidníku otvorili nové informačné centrum

Svidník 3. augusta (TASR) – Nové Turistické informačné centrum, prístupné turistom sedem dní v týždni, otvorili v pondelok vo Svidníku. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová, ide o dizajnovo moderný priestor s audiovizuálnym vybavením, suvenírmi, letákmi, brožúrami, knihami i časovou osou mesta Svidník.



„Pracovali sme na tom, aby sme priniesli atraktivitu do priestoru, v ktorom sa očakávajú najmä informácie. Ponúkame produkty s originálnou výšivkou pochádzajúcou priamo zo Svidníka, máme v ponuke prvú spoločenskú hru o meste Svidník a ponúkame aj svidnícke maľovanky tvorené žiakmi svidníckych základných škôl. Sama sa teším, že v turistickom centre nájdu návštevníci tvorbu domácich umelcov, knihy, CD aj ručne vyrábané perníky. Cítim, že aj takto vieme ukázať umenie i jedinečnosť ľudí z pod Dukly," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Turistické informačné centrum je otvorené od pondelka do štvrtka od 10.00 do 19.00 h, okrem pondelka, keď sa otvára o 16.00 h. V piatok a počas víkendu je prístupné od 10.00 do 20.00 h.



„Cestovný ruch je sám o sebe bohatý priestor, v ktorom sa ako mesto snažíme byť nápomocní domácim podnikateľom, ústretoví k návštevníkom a ukázať krásy nášho kraja. V tejto sfére máme pred sebou ešte kus cesty, ale intenzívne pracujeme na tom, aby sme dali o sebe vedieť," dodala Ivančová.



V týchto dňoch mesto podľa jej slov distribuuje letáčiky o meste Svidník po celom Slovensku a pripravuje ďalšiu atrakciu do centra mesta.