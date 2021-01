Vo svidníckej nemocnici zaočkovali viac ako 250 ľudí

Svidník 20. januára (TASR) - Vo svidníckej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vyše 250 oprávnených osôb proti ochoreniu COVID-19. Na tento týždeň má nemocnica objednaných 240 dávok vakcín a aktuálne očkuje hasičov, policajtov a zamestnancov domovov sociálnych služieb. TASR o tom informovala Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, do ktorej svidnícka nemocnica patrí.



Ľudia, ktorí patria do vybraných skupín, sa môžu na očkovanie prihlásiť prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. Prvé voľné termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka (25. 1.).



Ako povedala Fedáková, očkovanie vo svidníckej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v bloku B na hematologicko-transfúziologickom oddelení na druhom poschodí. Od 1. februára v tom istom bloku na prízemí.



"Pripravená je jedna ambulancia, v rámci ktorej sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 120 ľudí denne. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od pondelka do piatku v čase od 9.00 h do 15.00 h, obedňajšia prestávka je v čase od 11.45 h do 12.30 h," vysvetlila Fedáková.



Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť podľa jej slov preukázať fakt, že patrí do niektorej zo skupín, ktoré sa v tejto fáze môžu dať zaočkovať. Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na základe dopytu objednáva daný počet vakcín.