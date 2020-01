Vo Svidníku priblížili tradičnú zabíjačku a Novoročné zvyky

Svidník 11. januára (TASR) – Tradičná zabíjačka bola súčasťou podujatia Novoročné tradície, ktoré sa konalo v sobotu vo svidníckom skanzene. Ľudia v kraji pod Duklou, ktorí sa pridržiavajú juliánskeho kalendára a slávia v pondelok (13.1.) Silvester a v utorok (14.1.) Nový rok, si tak pripomenuli novoročné zvyky svojich predkov a nechýbala ani ochutnávka tradičných zakáľačkových jedál.



"Pravoslávni veriaci oslavujú Vianoce podľa juliánskeho kalendára, teda o dva týždne neskôr. Takto oslavujú aj Nový rok. Keďže Silvester vychádza na začiatok týždňa (13.1.), pripravili sme oslavu príchodu Nového roka spojenú s novoročnou vinšovačkou, koledami a zabíjačkou dnes.



Chceli sme, aby ľudia počuli vinše, koledy a aby videli, ako to kedysi na takej pravej dedinskej zabíjačke bolo," uviedol pre TASR riaditeľ Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganík.



"Máme tu vynikajúcu ovarovú polievku, hurky, tlačenku, klobásku, kapustu s mäsom a tak ďalej. Počasie je vynikajúce a ak to vydrží takto až do večera, tak si myslím, že si prídu na svoje aj deti, lebo je tu možnosť na sánkovačku," doplnil Džoganík.



Starosta obce Kurimka v okrese Svidník Ján Božík, ktorý sa zabíjačkám venuje 30 rokov, tvrdí, že v minulosti boli pohostením pre ľudí, ktorí si v dedine celý rok pomáhali.



"Tradične sa robili jaternice alebo hurky, tlačenka, ale až na druhý deň, lebo v daný deň sa robilo akurát to, čo sa dalo spraviť, škvarky a podobne. Väčšinou boli i tradičné ľudové jedlá ako mačanka, ale gazdiné napiekli i makovníky a orechovníky. Ľudia sa zišli, spievali, čiže zabíjačka mala aj kultúrny charakter," priblížil Božík s tým, že v súčasnosti je ich menej.



V obci, kde žije, boli kedysi v každom dome dve zabíjačky ročne, v súčasnosti sú štyri alebo päť v celej obci.

"Keď som bola malá, na našom dvore tiež takto viselo prasa. Ako deti sme okolo neho behávali, tešili sme sa. Nemala som rada polievky, najradšej som mala jaternicu a klobásku," povedala Svidníčanka Anna Hužvejová.



V programe sa predstavil folklórny súbor Makovica zo Svidníka a ľudová hudba Pozberanci. Podujatie zorganizovalo Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v spolupráci s mestom Svidník.