Svidník vlani investoval do komunikácií a škôl

Svidník 20. mája (TASR) – Nosnými oblasťami investícií mesta Svidník boli v roku 2019 miestne komunikácie a školské zariadenia. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý v stredu mestskí poslanci schválili na svojom zasadnutí.



Najnákladnejším projektom, ktorý svidnícka samospráva vlani zrealizovala, bola rekonštrukcia mosta na Bardejovskej ulici. Pri financovaní stavby za 613.350 eur si mesto pomohlo štátnou dotáciou vo výške 251.000 eur. Ďalších spolu 115.930 eur putovalo do rekonštrukcií dvoch chodníkov, a to na uliciach Nábrežnej a Sovietskych hrdinov, a dvoch miestnych komunikácií na Bardejovskej a Duklianskej ulici.



Druhou oblasťou toku kapitálových výdavkov bola rekonštrukcia budov školských zariadení. Modernizácia všetkých troch mestských materských škôl si spolu vyžiadala 554.500 eur, zateplenie telocvične základnej školy na Karpatskej ulici ďalších 202.870 eur. Vďaka dotáciám zo štátneho rozpočtu a od Prešovského samosprávneho kraja investovala samospráva do týchto akcií len 165.120 eur z vlastných zdrojov.



Samospráve sa, naopak, vlani nepodarilo využiť dotácie na prikrytie zimného štadióna, stacionár či výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou.