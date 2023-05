Vodič narazil do auta pred sebou, nafúkal viac ako tri promile

Svidník 3. mája (TASR) - Vodič zo Svidníka narazil do auta idúceho pred ním, pri kontrole nafúkal viac ako tri promile. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že nehoda sa stala v utorok (2. 5.) po 14. hodine na Stropkovskej ulici vo Svidníku.



Hovorkyňa uviedla, že 44-ročný muž sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. V dôsledku toho narazil do osobného vozidla idúceho pred ním. Po príchode policajnej hliadky sa obaja účastníci dopravnej nehody podrobili kontrole. "Svidníčan vodičské oprávnenie nepredložil, lustráciou bolo zistené, že vodičský preukaz má odobratý z dôvodu nepodrobenia sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti," uviedla Ligdayová. Policajti zároveň u neho dychovou skúškou potvrdili prítomnosť alkoholu.



Opitého vodiča na mieste obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo voči nemu povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku vznesené obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.