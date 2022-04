Svidník vytvoril 50 núdzových lôžok pre utečencov z Ukrajiny

Svidník 18. apríla (TASR) - Mesto Svidník vytvorilo 50 núdzových lôžok pre utečencov z Ukrajiny. Ako pre TASR uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová, momentálne v meste evidujú približne 200 ľudí, ktorí utiekli pred vojnou.



"Časť z nich je ubytovaná v internáte strednej odbornej školy, ktorý je v gescii Prešovského samosprávneho kraja. Sú to poväčšine matky s deťmi. Zároveň sme na príkaz prednostu Okresného úradu ako výsledok zasadnutia krízového štábu zriadili 50 núdzových lôžok pre prípad akútnej potreby ubytovať ľudí," povedala Ivančová.



Zariadenie centra nábytkom, a to vrátane menších stavebných úprav stálo mesto približne 8000 eur. Ako povedala, vychádzajú v ústrety aj ľuďom, ktorí už sú vo Svidníku ubytovaní u svojich príbuzných, známych, alebo i cudzích ľudí.



"Máme vyše 20 detí v školách a škôlkach vo Svidníku. Zatiaľ to nespôsobuje žiadne problémy a verím, že to tak aj ostane. Niekoľko detí chodí do Centra voľného času na krúžky, čiže snažíme sa, aby deti čo najmenej pociťovali odlúčenie od rodiny alebo hrôzy vojny," priblížila Ivančová.



Mesto zorganizovalo dve zbierky pomoci, ktorú doručili do partnerského mesta Rachov na Ukrajine. "Priebežne sa organizujú drobné zbierky, hlavne na pomoc ľuďom, ktorí sú ubytovaní v internáte. Sledujeme situáciu, komunikujeme aj s partnermi na ukrajinskej strane a ak vyvstane taká potreba, tak určite zorganizujeme zbierku. Oslovili sme aj niekoľkých sponzorov, ktorí sú ochotní potom prispieť aj elektrocentrálou, alebo nejakým iným materiálom," dodala Ivančová.