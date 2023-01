Svidník vyzýva na dodržanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Svidník 3. januára (TASR) - Vyzývať na dodržanie podmienok v zákone pre dostupnosť zdravotníckej starostlivosti ako jedných zo základných kritérií v zákone bude mesto Svidník v súvislosti so zverejnenou základnou kostrou novej nemocničnej siete zo strany rezortu zdravotníctva. Pre TASR to uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



"Svidnícka nemocnica je zaradená v I. kategórii, má poskytovať dlhodobú starostlivosť, ale zároveň môže poskytovať doplnkové programy z II. kategórie - napríklad urgentnú medicínu, brušnú chirurgiu, internú medicínu, neurológiu, nemocničnú pediatriu a podobne," povedala Ivančová.



Ako pokračovala, urobili doteraz mnohé kroky, aby poukázali na to, že nemocnica má byť regionálnou nemocnicou II. kategórie. "Ďalej sa budem opierať o podporu primátorov a starostov celej spádovej oblasti troch okresov, budem žiadať aj o podporu spoločnosti Svet zdravia a zároveň apelovať na Prešovský samosprávny kraj, aby stáli za svidníckou nemocnicou," zdôraznila Ivančová.



V rámci pripomienkového konania bude podľa jej slov vyzývať na dodržanie podmienok v zákone pre dostupnosť zdravotníckej starostlivosti ako jedných zo základných kritérií v zákone. "Som presvedčená, že táto podmienka má byť uplatnená aj na spádovú oblasť Svidník, Stropkov, Medzilaborce," skonštatovala primátorka s tým, že 100 percent obcí okresu Stropkov a takmer 85 percent obcí okresu Svidník má dobu dojazdu do nemocnice v Bardejove dlhšiu ako 45 minút.



"Cieľom siete ProCare a Svet zdravia je zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých svojich nemocniciach a poliklinikách naprieč Slovenskom. Sme toho názoru, že nová podmienená kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami nám to umožní na každom pracovisku," uviedla pre TASR komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, do ktorej svidnícka nemocnica patrí.



Ako povedala, po roku príprav považujú prvé praktické výsledky reformy nemocničnej siete za racionálne. "Pri niektorých našich pracoviskách však budeme žiadať o zohľadnenie regionálnych špecifík, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené. Konkrétne hovoríme o zaradení galantskej nemocnice do druhej kategórie a podpore doplnkového programu vaskulárnych intervencií v rámci michalovskej nemocnice," doplnila Fedáková.



Reforma nemocničnej siete neprináša podľa nej žiadnu revolučnú zmenu, ktorá by sa v blízkom časovom období dotýkala rozsahu zdravotnej starostlivosti.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.