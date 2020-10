Žiaci z vytopenej školy vo Svidníku sa učia v náhradných priestoroch

Svidník 1. októbra (TASR) – Celkovo 185 žiakov Základnej školy na ulici Komenského vo Svidníku sa učí v náhradných priestoroch. Počas uplynulého víkendu tam došlo k prasknutiu potrubia a následnému zaplaveniu tried. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



"Po havárii potrubia na toaletách máme vytopených päť tried na prvom stupni, zborovňu, viacero kabinetov a kancelárií. Triedy z tretieho a štvrtého ročníka, celkovo 90 žiakov je umiestnených do priestorov poskytnutých zriaďovateľom mestom Svidník v dome kultúry. Prvý ročník zostal vo voľných priestoroch školy a jedna trieda druhého ročníka je umiestnená v priestoroch ZUŠ Svidník, ktorá je v blízkom susedstve," uviedla riaditeľka školy Helena Lacová.



Vyučovanie na druhom stupni sa podľa jej slov do pondelka (5. 10.) realizuje dištančnou formou.



"Vykonáva sa sušenie priestorov a následne sa pristúpi k opravám stien, podláh a stropov. Nábytok vo vytopených triedach je značne poškodený, preto sa v rámci poistnej udalosti bude riešiť jeho výmena a pomoc zo strany istého sponzora je v tomto prípade mimoriadne cenená," doplnila hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



"Škole sme poskytli náhradné priestory, pomoc zamestnancami na upratovanie, spolu komunikujeme poistnú udalosť, zabezpečili sme kontajner na stavebnú suť z opadanej omietky a nestále sme v kontakte pre určovanie ďalších krokov," doplnila primátorka Svidníka Marcela Ivančová a ubezpečila verejnosť, že dištančná forma vyučovania na druhom stupni je len z dôvodu upratovania školy a nijako nesúvisí s existujúcim ochorením COVID – 19 na Slovensku.