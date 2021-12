Zimný štadión vo Svidníku má byť dokončený do budúcej zimnej sezóny

Svidník 8. decembra (TASR) – Práce na výstavbe haly zimného štadióna vo Svidníku, ktorá vznikne prekrytím súčasnej ľadovej plochy, pokračujú podľa harmonogramu. Ako pre TASR uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová, budúcu zimnú sezónu by mal byť štadión k dispozícii verejnosti.



"Ak nenastane prudká zmena počasia, do Vianoc by mali byť hotové všetky práce pod úrovňou terénu. To znamená osadenie dažďovej kanalizácie, jej sfunkčnenie, vybudovanie všetkých prípojok, zabetónovanie pilierov, čiže predpríprava na samotnú stavbu. Zatiaľ sa nevyskytli žiadne problémy," povedala Ivančová.



Rozpočet, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, predstavuje podľa jej slov sumu 1,35 milióna eur. "Peniaze sú kombináciou regionálneho príspevku, poskytnutého vládou SR vo výške 300.000 eur, ďalej 250.000 eur je dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a 150.000 eur je príspevok Prešovského samosprávneho kraja z Výzvy pre región. Zvyšné prostriedky bude financovať mesto z úveru, ale ak bude možnosť, budeme sa ďalej uchádzať o nenávratné finančné príspevky,“ vysvetlila Ivančová.



Ako ďalej povedala, doteraz to bolo odkryté klzisko. Po novom okrem haly pribudnú aj ´striedačky´ a tribúna s kapacitou viac ako 120 miest. "Samozrejme, hala bude mať veľmi úsporné led osvetlenie a bude v nej aj ventilácia, aby to umožňovalo prevádzku haly ako má byť," doplnila primátorka.



"Podľa zmluvy je doba ukončenia deväť mesiacov, ale harmonogram prác, ktorý máme odsúhlasený so zhotoviteľom, je nastavený do konca júna budúceho roka. Čiže, je tam rezerva na nejaké nepredvídané okolnosti, ako sú poveternostné vplyvy alebo možno aj covidová situácia. Každopádne, do konca augusta by malo byť dielo kompletne ukončené. Teším sa, že budúca sezóna bude pod strechou," dodala Ivančová.