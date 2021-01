Svidník získal financie na dokumenty týkajúce sa rozvoja mesta

Svidník 31. januára (TASR) – Na vytvorenie strategických dokumentov, podľa ktorých sa bude mesto rozvíjať, získal Svidník takmer 330.000 eur. Ide o projekt v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).



"Projekt je zameraný na regionálny rozvoj. V tomto prípade ma teší, že sme sa spojili s mestom Giraltovce, pretože keď hovoríme o regióne, tak to nemôžu byť izolované aktivity iba jedného mesta. Cieľom nášho projektu je vytvoriť strategické dokumenty, ktoré sú povinnou výbavou každého mesta a ktoré majú určiť jeho cieľ a smerovanie. Bude si to vyžadovať aj zapojenie verejnosti, organizácií a inštitúcií, ktoré sú v meste, pretože aj od ich názoru a potrieb sa bude odvíjať to, čo tu chceme," uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Ako povedala, chcú sa sústrediť na oblasť odpadového hospodárstva. "Pretože odpadové hospodárstvo nielen na Slovensku, ale samozrejme aj v meste Svidník prechádza takou malou revolúciou. Potom je to plán komunitných činností mesta, plán rozvoja mesta a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Na týchto dokumentoch budú pracovať štyria ľudia, ktorých personálne výdavky budú hradené z projektu," skonštatovala Ivančová.



Celková výška schváleného príspevku v rámci projektu je 493.108 eur. Pre mesto Svidník je z toho vyčlenená suma 328.739 eur, spolufinancovanie je vo výške piatich percent. Projekt začne v marci a potrvá 30 mesiacov.



Vo viacerých dokumentoch bolo podľa jej slov v minulosti zadefinované, že mesto potrebuje zariadenie sociálnych služieb. "V minulom roku sme sa pustili do výstavby tohto zariadenia. Sme tesne pred získaním stavebného povolenia, čiže opäť sme o krok bližšie k tomu, aby sme to vedeli splniť. Podobne je to napríklad s odpadovým hospodárstvom. Aj pôvodný plán odpadového hospodárstva konštatoval, že stav, v akom je hospodárenie s odpadmi mesta Svidník, je neudržateľný a potrebuje zmeny. Do toho prišli legislatívne zmeny, čiže celý plán treba zmeniť," dodala Ivančová.