Svidník získal financie na projekt cyklochodníka

Svidník 7. februára (TASR) – Tri nové cyklotrasy a cyklomost v sútoku rieky Ondava plánuje vybudovať mesto Svidník. Na projektovú dokumentáciu získalo 28.800 eur z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Celkový rozpočet je 30.400 eur, piatimi percentami prispeje radnica. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



Celý cyklochodník má mať podľa jej slov dĺžku dva a pol kilometra, asfaltový povrch a betónový podklad. Prepojí sever, juh a západ mesta a umožní ekologické presúvanie sa cez mesto i do okolia.



"Výstavba cyklochodníka bude prínosom pre rozvoj vnútromestskej cyklistickej dopravy, prímestskej rekreácie a cestovného ruchu. Máme v meste osvetlené dve dominanty, ktoré realizovala nezisková organizácia, a zapojili sme sa do projektu s poľskými partnermi na vytvorenie ďalších propagačných materiálov a promofilmu. Všetky tieto aspekty spolu s budovaním rekreačných trás pomáhajú rozvíjať turizmus v našom meste a regióne. Teší ma, že rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom v Košiciach priniesli záujem pracovať aj na vybudovaní cyklochodníka pozdĺž rieky Ladomirka, ktorý je už teraz obľúbenou rekreačnou zónou," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Plánovaná cyklistická komunikácia v troch trasách má spojiť voľnočasový areál mesta na Festivalovej ulici, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, amfiteáter, skanzen a lesopark, s existujúcou a plánovanou zástavbou na pravom brehu Ondavy aj s vybavenosťou a podnikateľskými areálmi na Bardejovskej ulici. Súčasťou projektu bude 50 metrov dlhý cyklomost a prepojí trasu na sútoku rieky Ondavy.



"V súčasnosti sa v našich podmienkach rozvíja turizmus a rekreácia, nastupuje však aj obdobie renesancie 'dopravnej' cyklistiky, to znamená každodenného využívania bicykla ako výhodného dopravného prostriedku. Rozvoj nemotoristickej dopravy je jednou zo základných úloh dopravnej politiky podporovanej Európskou úniou v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Preto si od nového cyklochodníka sľubujeme väčší prínos pre životné prostredie a podporu ekologickému spôsobu života," doplnila primátorka s tým, že ambíciou, ktorej sa už teraz venujú, je spojiť mestá Svidník a Stropkov.



Ako dodala Tchirová, o prostriedky na realizáciu samotného cyklochodníka a cyklomosta sa mesto bude uchádzať z externých zdrojov v ďalších výzvach.