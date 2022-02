Svidník získal vyše 166.000 eur na vybudovanie zelenej strechy

Svidník 15. februára (TASR) – Mesto Svidník získalo z Ministerstva životného prostredia SR finančný príspevok vo výške 166.320,19 eura na vybudovanie zelenej strechy na pavilóne Materskej školy (MŠ) na ulici Ľudovíta Štúra. Mestskí poslanci zároveň schválili na uplynulom zastupiteľstve päťpercentné spolufinancovanie. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová, mesto je vo fáze prípravy spustenia verejnej súťaže na dodávateľa stavby.



"Vybudovanie zelenej strechy vnímame ako prínos pre životné prostredie, ale aj pre kvalitu života obyvateľov nášho mesta. S takýmto citlivým prístupom sa stále viac venujeme budovaniu chodníkov z polopriepustných materiálov, podporujeme šport v meste, budujeme zimnú športovú halu, ihrisko pri Základnej škole (ZŠ) na ulici 8. mája a sadíme kvetinové záhony i nové stromy," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Úlohou zelenej strechy bude zadržiavanie dažďovej vody. Mesto sa púšťa tiež do zateplenia hlavnej a najväčšej budovy spomenutej MŠ, ktorá je najstaršou v meste a postavili ju v 70. rokoch 20. storočia.



"Aktuálne bola dovŕšená príprava projektovej dokumentácie. Cieľom zateplenia škôlky je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy a celková estetizácia školského zariadenia. V ďalšej fáze realizácie zateplenia sa pristúpi k získaniu stavebného povolenia a neskôr k verejnému obstarávaniu na dodávateľa stavby. Mesto chce získať prostriedky na realizáciu zateplenia tiež z externých zdrojov,“ priblížila Tchirová.



V tomto roku plánuje mesto v spomenutej MŠ investovať do strechy, rekonštrukcie elektroinštalácie, rekonštrukcie sociálneho zariadenia a kúpy centrálneho odsávača pár celkovo 245.000 eur.



"V areáli MŠ na ulici 8. mája bude zrekonštruovaný chodník v hodnote 5000 eur. V MŠ na ulici gen. Svobodu pribudne v školskej kuchyni centrálny odsávač pár a nová elektrická rúra spolu za 8000 eur. V základných školách sú naplánované výdavky vo výške 10.000 eur. V ZŠ na ulici 8. mája na rekonštrukciu a v ZŠ na ulici Karpatskej na vyasfaltovanie cesty k školskej jedálni. V tomto roku sú tiež naplánované kapitálové výdavky vo výške 10.000 eur na vzduchotechniku do školskej jedálne v ZŠ na ulici Komenského," dodala Tchirová.