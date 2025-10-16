< sekcia Regióny
Svidník získaly vyše 215.000 eur na projekty drobnej infraštruktúry
V rámci Programu rozvoja vidieka boli podporené štyri projekty.
Autor TASR
Svidník 16. októbra (TASR) - Mesto Svidník získalo v programovom období 2014 - 2022 vďaka implementácii stratégie CLLD (Community-Led Local Development) financie na päť projektov v celkovej hodnote 215.521,72 eura na projekty drobnej infraštruktúry. TASR o tom informovala vedúca odboru kultúry, marketingu a cestovného ruchu Mestského úradu vo Svidníku Kristína Tchirová.
„Stratégia CLLD Kraj pod Duklou - územie s perspektívou sa stala nástrojom, ktorý umožnil premieňať sny a potreby miestnych obcí a občanov na skutočné projekty s priamym vplyvom na kvalitu života, infraštruktúru a udržanie obyvateľov v našom krásnom, no často znevýhodnenom vidieckom regióne,“ uviedla manažérka miestnej akčnej skupiny (MAS) Občianske združenie Dukla Iveta Horvatová.
V rámci Programu rozvoja vidieka boli podporené štyri projekty v celkovej hodnote 182.638,63 eura a z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bol podporený jeden projekt v hodnote 32.883,09 eura.
Mesto postupne investovalo cez projekty MAS do revitalizácie pešej zóny 36.664,68 eura, do rekonštrukcie šatní a sociálnych priestorov v areáli futbalového štadióna 49.607,89 eura, do rekonštrukcie amfiteátra vo Svidníku 50.000 eur, do rekonštrukcie multifunkčného ihriska pri Základnej škole Karpatská 46.366,06 eura a do zvyšovania bezpečnosti formou vybudovania chodníkových zábran a nových chodníkov 32.883,09 eura.
„Hľadať externé zdroje je proces dlhodobý. Na začiatku je stále predstava, čo mesto a jeho občania potrebujú a na druhej strane presne a vecne uchopiť podmienky výzvy. V prípade spolupráce s MAS ma veľmi teší, že sa nám podarilo viacero hodnotných opráv, ktoré by neboli podporené z veľkých fondov. Na skvalitňovanie športovej infraštruktúry, či verejných priestranstiev častokrát stačia menšie zdroje, no pre mesto nenahraditeľné. MAS je tu pre región a teší ma, že tieto regionálne externé zdroje vieme veľmi efektívne využiť,“ doplnila primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
Na ďalšie obdobie 2023 - 2027 sa mesto Svidník podľa Tchirovej znova uchádza o členstvo v MAS Občianske združenie Dukla za účelom udelenia štatútu MAS pre Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027.
