Svidník znížil množstvo odpadu a chce sa zaoberať bioodpadom

Svidník 31. decembra (TASR) – Mesto Svidník spustilo v tomto roku propagačnú a osvetovú kampaň v oblasti odpadového hospodárstva. Cieľom bolo zníženie množstva odpadu a zvýšenie podielu separácie. Ako pre TASR uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová, na začiatku roka mali veľmi nízku mieru vytriedenia odpadu.



"Spustili sme intenzívnu kampaň, natočili sme videá z nášho zberného dvora o správnom triedení odpadu a do schránok bolo doručené množstvo letákov. Robili sme osvetu v médiách, na sociálnych sieťach, pracujeme s mládežou a deťmi, absolvovali sme niekoľko stretnutí so zástupcami organizácií a predsedami bytových spoločenstiev," uviedla Ivančová.



Ako povedala, porovnávali tiež situáciu v množstve odpadu v iných samosprávach. "Všetky údaje smerovali k tomu, že bez odstránenia 11 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli voľne prístupné a vyvážali sa dvakrát týždenne, sa situácia nezlepší. V týchto kontajneroch bol odpad nevytriedený, často nebezpečný, ako napríklad azbest. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, viem, že mnohí občania boli nespokojní. Bolo to ťažké obdobie, ale verila som a verím, že ideme správnou cestou," vysvetlila primátorka.



Mesto tiež upravilo otváracie hodiny pre verejnosť na zbernom dvore. "Ponúkli sme kontajnery na bioodpad a ponúkli sme aj kompost zdarma. Už prvé faktúry ukazovali, že by to mohlo byť dobré. Nesmieme však poľaviť," povedala Ivančová s tým, že vďaka prijatým opatreniam sa im podarilo znížiť množstvo odpadu.



"V roku 2018 sme vyviezli 3715 ton odpadu, v roku 2019 do októbra 2695 ton, predpoklad za rok 2019 je okolo 3100 ton. Trend je jednoznačne dobrý. Aj vďaka tomu sme nemuseli zvýšiť poplatok za odpad drastickým spôsobom, o šesť až desať eur ako v niektorých samosprávach, ale o tri eurá, čo je približne 25 centov za mesiac. Pritom cena za uloženie odpadu, ktorá je daná zo zákona, každoročne stúpa. Z piatich eur v roku 2018 na osem eur v roku 2019 a 13 eur v roku 2020. Riešením je znížiť množstvo odpadu a lepšie triediť," skonštatovala Ivančová.



Zmena podľa jej slov nastala aj pri podujatiach, ktoré mesto usporadúva, počas ktorých používa papierový jednorazový riad.



"Mesto Svidník sa zapojilo do niekoľkých výziev, čakáme na ich vyhodnotenie. V budúcom roku sa navyše musíme zaoberať aj témou bioodpadu a reagovať tak na nové legislatívne požiadavky," dodala Ivančová.