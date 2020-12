Svidník a Stropkov nesúhlasia so zrušením tamojšieho súdu

Svidník 7. decembra (TASR) – Apelačným listom sa primátorka Svidníka Marcela Ivančová a primátor Stropkova Ondrej Brendza obrátili na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Nesúhlasia totiž s návrhom reformy súdnej mapy, podľa ktorej by sa Okresný súd (OS) vo Svidníku mal stať detašovaným pracoviskom OS vo Vranove nad Topľou. Návrh zmeniť územný obvod súdu považujú za nepremyslený a nesprávny.



V liste vyjadrujú podporu snahe ministerky zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho kvalitu a výkon, na druhej strane však majú pochybnosti o správnosti navrhovaného riešenia.



"Transformácia OS vo Svidníku na detašované pracovisko súdu vo Vranove nad Topľou neberie do úvahy historické ani prirodzené väzby v regióne. Sme okresmi bez železnice a pokrytia územia kvalitnou hromadnou dopravou. Dostupnosť obcí, hlavne zo severných častí územia regiónu, nie je v požadovanom časovom limite, ktorý uvádzate vo vami prezentovanom materiáli," apelujú Ivančová a Brendza v liste na ministerku.



Ako ďalej tvrdia, postupný odchod významných úradov a inštitúcií z mesta Svidník, ktoré boli odôvodené vyšším cieľom reforiem a dávali si za cieľ ekonomickú výhodnosť alebo rozvoj regiónov, dopadli na mesto Svidník a jeho obyvateľov veľmi bolestivo.



"Spomenieme napríklad úrad práce vo Svidníku, z ktorého je len detašované pracovisko, aj napriek faktu, že nezamestnanosť v okrese patrí k najvyšším na Slovensku, alebo zrušenie pôrodnice. Obávame sa tiež, že zrušenie OS vo Svidníku odštartuje ďalšiu sériu reforiem (prokuratúra, polícia), ktoré okresné mesto, ako aj celý región posunie do dekadencie, z ktorej nebude cesty späť,“ zdôrazňujú v liste primátorka a primátor.



Reforma v podobe zníženia počtu okresných súdov z 54 na 30 súdnych obvodov všeobecných súdov je podľa Ivančovej vážnym zásahom. "Slovensko nie je homogénna krajina s rozvinutou dopravnou sieťou a kvalitným pokrytím verejnou dopravou, s rovnakou hustotou obyvateľstva a rovnakým prístupom k infraštruktúre, preto je treba rešpektovať všetky tieto regionálne rozdiely," doplnila Ivančová s tým, že ministerku žiadajú o stretnutie, kde by mohli predniesť svoje argumenty.



"Požiadala som o zvolanie zasadnutia regionálneho Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Medzitým sa koná aj podporná akcia všetkých starostov v okrese Svidník a Stropkov. Stretla som sa aj s predsedom OS vo Svidníku, v tejto téme potrebujeme poznať odborné argumenty. Iniciovala som stretnutie na úrovni primátorov Svidníka a Stropkova a prednostov oboch okresných úradov - Michala Iľkanina a Petra Harvana. Iniciovala som stretnutie s predstaviteľmi vládnych koaličných strán v okrese a požiadala ich, aby požiadavky regiónu boli prenesené na vládnu úroveň," dodala Ivančová.