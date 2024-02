Sviečky sa v Hlohovci vyrábajú viac ako sto rokov, začal to E. Burian

Hlohovec 18. februára (TASR) - O viac ako storočnej tradícii výroby sviečok v meste Hlohovec rozpráva aktuálna výstava Vlastivedného múzea v Hlohovci. Sprevádza návštevníka po priekopníckych začiatkoch, rozmachu i takmer zániku sviečkarstva a ponúka aj pohľad na širokú paletu sviečkarských produktov.



"V Hlohovci sa sviečky začali vyrábať v roku 1919. Každá sa zhotovovala šúľaním, prípadne odlievaním vosku do špeciálnych foriem a musela prejsť rukami majstra," uvádza výstavu jej kurátor Jozef Hrdlička. Až sa objavil podnikateľ Eugen Burian, ktorý skonštruoval a nechal si v roku 1920 patentovať stroj na výrobu sviečok, nazvaný ťažný poloautomat. Práve ním sa zaslúžil o prvú mechanizáciu výroby, a to nielen v Hlohovci.



"Mal udelený patent a nechal si ho vystaviť aj vo viacerých krajinách sveta, ako USA, Nórsko, Švédsko, Mexiko a ďalších. Niektoré originály patentov nám na výstavu zapožičala jeho rodina," uviedol riaditeľ múzea Jozef Urminský. Múzeum však stroj nevystavuje, podľa Urminského nemajú vedomosť, či ešte nejaký existuje. "Posledný známy bol do veľkej povodne v Národnom technickom múzeu v Prahe, poškodila ho však voda," povedal.



Úspech Burianovi umožnil stať sa spoločníkom firmy na sviece a voskový tovar v Hlohovci, známej neskôr ako Wilhelm a Burian. Vrchol vo výrobe sviečok dosiahla firma počas druhej svetovej vojny, keď pokrývala spotrebu vojnovej Slovenskej republiky. Od jej konca do roku 1990 sa v rámci Československa sviečky vyrábali výhradne v Hlohovci v štátnom podniku Kozmetika Hlohovec. "Máme na výstave ukážku jej produkcie, vyrábali konzumné, zdobené, maľované, vyrezávané a ďalšie druhy," doplnil Urminský.



Návštevník sa z fotografií môže zoznámiť s procesom modernej výroby, ľuďmi, ktorí počas rokov v Kozmetike pracovali. Od roku 1993 do roku 2005 sviečky vyrábala spoločnosť Ignis, tá však nedokázala ustáť konkurenciu lacného dovážaného tovaru. "V roku 2005, po zatvorení firmy, nadviazali v Hlohovci štyria menší producenti, z nich BERTI+ funguje doteraz," doplnil Hrdlička. Výstavu si možno vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci pozrieť do konca apríla.